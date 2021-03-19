Алана Мамаева назвала испанскую любовницу мужа проституткой — та возмущена оскорблением
Красавица-испанка ранее уверяла, что не знала о том, что футболист женат. По ее словам, они очень мило общались, Павел был внимательным и галантным. Ирен клянется, что и близко не подпустила бы к себе женатого кавалера.
Алана Мамаева утверждает, что все утверждения Гарсиа — наглая ложь, в частности, то, что она говорит о своей карьере. По информации супруги спортсмена, девушка работает вовсе не юристом, а в сфере эскорта. На одном из иностранных сайтов, где представлены такие услуги, друг Мамаевой обнаружил анкету с фотографией Ирен под именем Виолета. В ней описаны параметры модели и ее минимальный ценник — 600 евро.
Алана Мамаева показала переписку, которая оказалась в ее распоряжении. Из нее следует, что Ирен обозначает свою цену в 2500 евро. Якобы именно столько Павел и заплатил за время, проведенное с ней. “Можно мне больше не писать про модель-юриста? Проституция вне закона, поэтому пусть замолчит и не позорит свою страну”, — отметила Алана.
В сторис женщина показала сообщение, в котором Ирен задумывается о смене документов, ведь Мамаева их публично обнародовала.
Также пока еще законная супруга Павла Мамаева показала документ, который ей прислал знакомый, проживающий в Испании. В этой бумаге говорится о том, что в Мадриде нет адвокатов по имени Ирен Гарсиа. Правда, трудно утверждать, что документ не поддельный.
Ирен Гарсиа не понимает, почему Алана объявила против нее такую войну. “Я нормальная девушка с обычной жизнью, со всеми лажу. Почему Алана так поступает со мной. Я могу понять, что она чувствует, но она должна пенять лишь на своего мужа, а не на меня. Я не вмешивалась в их брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, не сказал мне, что женат. Я бы не причинила столько вреда, сколько Алана. В любом случае моя история — это история любви, которую она хочет разрушить. Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка. Алана просто боится меня, поэтому сходит с ума и творит все это. Прискорбно видеть эту ситуацию, мне больно. Не буду вступать в игру Аланы, отрицая каждую провокацию или попытку унизить себя. Думаю, правда уже видна. Она будет продолжать придумывать ложь обо мне, а я не хочу тратить свою жизнь на постоянное отрицание этого. Любой здравомыслящий человек осознает, насколько она перешла все границы. У меня есть работа и жизнь, на которые мне нужны силы. Я не могу жить с таким напряжением. Я люблю Пашу, и наше будущее зависит от нас. Я верна в своих принципах любимому человеку”, — ответила Ирен.
Ирен объяснила, почему на время она ушла от адвокатской практики. “Сейчас я забочусь об отце. Если мне будет необходимо, в будущем я заплачу необходимую пошлину и продолжу работать”, — рассказала Ирен.
По словам девушки, Алана могла сфабриоквать разговоры с помощью определенных программ, а анкета с сайта, где ищут эскортниц, принадлежит другой девушке, из Лондона. “Она зашла слишком далеко. Они даже создали фальшивый Instagram с моей фамилией”, — подчеркнула Ирен.
Удивительно, что пока женщины заочно ругаются, сам "виновник торжества" хранит молчание.