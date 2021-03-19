“Ешки” не ешь-ка: названы самые опасные добавки с индексом Е

Эксперт по защите прав потребителей из Германии Лиза Кляйне говорит, какие цифры используются, чтобы скрыть вредные для здоровья добавки.

Список ингредиентов для многих продуктов длинный. Особенно это актуально для готовой продукции. Однако некоторые названия и термины в списке трудны для понимания потребителями. Вот когда следует проявлять осторожность.

В качестве примера среди так называемых азокрасителей — Е1**. Крел упоминает хинолиновый желтый с меткой E104 как сомнительный. Желтый краситель запрещен в США, поскольку подозревается, что он является канцерогенным. Кроме того, он должен вызывать аллергию и снижать активность и внимание детей.

Другие красители, которые не рекомендуются в консультационном центре для потребителей, — это E102, E110, E122, E123, E124a, E127, E129, E142 и E155.

Консерванты скрыты за Е2**. Консультационный центр потребителей оценивает вещества E284 (борная кислота) и E285 (тетраборат натрия, борная кислота) как отрицательные.

Антиоксиданты и подкислители также скрыты за кодами Е3**. В этой категории консультационный центр только один раз дает особенно плохую оценку, а именно присадку E385. Даниэла Крел объясняет: “Проблема с этой добавкой в том, что она может связывать минералы, то есть кальций, магний, что важно для нашего организма”. Эти вещества больше не будут доступны нашему организму.

Все числа E4** обозначают загустители и увлажнители. В этой категории E425 (конжак) получил особенно критическую оценку в консультационном центре потребителей, так как он препятствует усвоению важных питательных веществ.

Среди подкислителей (Е5**) центр по консультированию потребителей не рекомендует использовать E512, так как при высоких концентрациях он может вызвать металлическое послевкусие, тошноту и рвоту.

Вещества E9** относятся к категории подсластителей. Вам следует быть осторожными с E999, концентратом, изготовленным из коры дерева Quillaja. Также стоит опасаться E1520 — растворителя и консерванта.