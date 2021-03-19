Павел Прилучный впервые показался на публике с Мирославой Карпович

На днях закончились съемки сериала “В клетке 2”. В честь этого важного события творческая группа проекта организовала вечеринку. Главная звезда боевика Павел Прилучный посетил мероприятие вместе с Мирославой Карпович.

Весь вечер влюбленные сидели рядом и периодически что-то обсуждали. Также Мирослава беседовала с коллегами Павла, с которыми уже давно нашла общий язык. Закончилось торжество глубокой ночью. Ресторан Прилучный и Карпович также покинули вместе.

Несмотря на то, что звезды все чаще появляются вместе на публике, фанаты уверены, что в отношениях влюбленных назрел кризис. Вот и новые видео с участием пары вызвали неоднозначную реакцию. “Павел вообще на Мирославу не реагирует. Его алкоголь на столе больше интересует”; “Видно, что Мирослава чувствует себя неуверенно. Выглядит зажатой”, — делились мнениями эксперты по отношениям.

Напомним, что об отношениях Прилучного и Карпович стало известно весной прошлого года. После сообщений о разводе Павла с бывшей супругой Агатой Муцениеце сразу несколько инсайдеров сообщили, что причина разрыва — тайный роман актера со звездой “Папиных дочек”. Мирослава долго не комментировала связь с Прилучным, но вскоре стало очевидно, что артисты действительно встречаются.