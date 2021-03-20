20.03.2021, 09:29
Брэдли Купер и Ирина Шейк отправили дочь учить русский язык
Foto: Evan Agostini, AP
Дочь российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера Лея де Сьен Шейк Купер отправится учить русский язык. Об этом сама модель заявила во время прямого эфира Vogue в Instagram, ее слова передает «Московский комсомолец».
Девочку, которой 21 марта исполнится четыре года, отправили на курсы в одну из школ Нью-Йорка. Из-за ограничений на фоне коронавируса занятия в школе будут проходить дистанционно. У малышки будет три урока по 30 минут в неделю, при этом она будет получать много домашних заданий. По словам Шейк, в учебном заведении гарантировали полное погружение в предмет.
Как пояснила модель, пара договорилась приучать дочь к тому, что она является представительницей двух разных культур. Несмотря на развод, Шейк и Купер будут принимать равное участие в воспитании ребенка.