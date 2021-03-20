Брэдли Купер и Ирина Шейк отправили дочь учить русский язык

Девочку, которой 21 марта исполнится четыре года, отправили на курсы в одну из школ Нью-Йорка. Из-за ограничений на фоне коронавируса занятия в школе будут проходить дистанционно. У малышки будет три урока по 30 минут в неделю, при этом она будет получать много домашних заданий. По словам Шейк, в учебном заведении гарантировали полное погружение в предмет.