20.03.2021, 11:32
Прохор Шаляпин “окрутил” новую богатую наследницу — внучку Людмилы Гурченко
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Прохор Шаляпин, как известно, любит не только красивых, но и обеспеченных дам. И вот, судя по всему, в поле зрения скандального певца попала очередная наследница миллионов. На вечеринку в честь финала конкурса “Мисс queen of the world” Шаляпин приехал с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королёвой, — сообщает “КП”.
Говорят, что Шаляпин и Королева и правда давно знакомы, но артист не знал, что Елена наследница Людмилы Гурченко. Теперь уж понятно, что такую невесту Прохор не упустит.
По словам приятелей Шаляпина, это уже не первое мероприятие, где певец появляется с Еленой. До этого их видели на съёмках шоу “Звезды сошлись”.
Напомним: после смерти бабушки Елене и ее покойной матери досталась ее дача и коллекция бриллиантов. А столичная квартира актрисы отошла ее мужу Сергею Сенину, который открыл там музей Гурченко.