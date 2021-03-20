Прохор Шаляпин “окрутил” новую богатую наследницу — внучку Людмилы Гурченко

Говорят, что Шаляпин и Королева и правда давно знакомы, но артист не знал, что Елена наследница Людмилы Гурченко. Теперь уж понятно, что такую невесту Прохор не упустит.

По словам приятелей Шаляпина, это уже не первое мероприятие, где певец появляется с Еленой. До этого их видели на съёмках шоу “Звезды сошлись”.

Напомним: после смерти бабушки Елене и ее покойной матери досталась ее дача и коллекция бриллиантов. А столичная квартира актрисы отошла ее мужу Сергею Сенину, который открыл там музей Гурченко.