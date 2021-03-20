Несколько реально работающих способов восстановления памяти

Она указала, что перед восстановлением памяти надо установить причины ее ослабления и выяснить, нет ли недосыпа, соблюдается ли режим отдыха, есть ли физическая нагрузка. “Мы не говорим о том, что каждый человек должен заниматься в спортзале — достаточно пройти пешком две остановки до метро”, — уточнила Хвингия.

Врач указала, что проблемы с памятью могут возникать при привычке плотно ужинать. Ночью мозг должен приостановить процессы и отдохнуть, но при приеме тяжелой пищи он будет работать вместе с желудком. При травме головы надо обращаться к неврологу, добавила медик.

Если травмы не было, надо убрать ухудшающие память факторы и начать тренинги, например, заучивать стихи и числовые ряды. Пользу принесут тренировки внимания. Хвингия посоветовала брать картинки и максимально запоминать изображения, а затем проверять себя на знание даже самых мелких деталей.

Другой способ — написание наименования цветов другим цветом шрифта. В таком случае надо прочитать слово именно по тексту, а не по цвету — с помощью такого упражнения развивается концентрация внимания. Также можно заниматься по таблице Шульте, на которой надо искать числа, расположенные в случайном порядке. Заниматься следует регулярно около 15-30 минут в день. Чем старше человек, тем раньше надо приступить к тренировке — ко второй половине дня у пожилых накапливается усталость.