Анна Седокова раскаялась в грешках молодости

“Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Ещё 44 дня . Но это не точно. Возможно и навсегда. Сегодня четвертый день моей новой жизни , в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим Постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь”, — уверена звезда.

Экс-солистка группы “ВИА Гра” призналась, что никогда не соблюдала диету и всегда ела все, что хотела. Если душа просила по ночам пельмешки или спагетти — Анна не противилась своим желаниям и баловала себя калорийными блюдами. Сейчас она понимает, что все эти излишества не пошли ей на пользу. Особенно тяга к вину, которая стала ежедневной.

“Питание и вседозволенность. Я ела, что хотела всю жизнь, не ограничивая себя ни в чем. Так как я никогда не употребляла наркотики, еда была для меня ими. Особенно колбаска и круассанчик. А пельмешки и спагетти карбонара — моим ночным лакомством. Прийти вечером после сложного дня и порадовать себя бокалом красного хорошего вина со временем стало привычкой. Есть и пить, ни в чем себя не ограничивая, принимая себя такой, как есть. И продолжать есть”, — написала Седокова.

Теперь она уверена, что должна построить свою жизнь по-новому. Завязать с излишествами и полностью пересмотреть свой режим питания.

“Ведь за всю свою жизнь я уже съела все вкусности мира, попробовала лучшие вина. А что, если попробовать проживать свои чувства неудачи без заедания?“ — спрашивает певица у поклонников.