Звезду сериала “След” задержали за угрозу убийством автоинспектору

По его словам, 44-летний актер подошел к инспектору на Котельнической набережной в районе Кузнецкого моста, он держал в руках нож-бабочку и выкрикивал угрозы. В результате инцидента никто не пострадал.

После задержания Лавров дал признательные показания. Life Shot утверждает, что в отношении актера возбуждено уголовное дело, но не уточняет, по какой статье.

Андрей Лавров известен по телесериалу “След”, в котором исполняет роль капитана Котова. Также он играл в сериалах “Кулагин и партнеры”, “Бункер, или ученые под землей”, “Братья по-разному” и “Молодые и злые”, “СОБР” и других.