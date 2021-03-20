ВИДЕО | Погоня водителя за собственным трамваем едва не закончилась трагедией

Сначала вагон пыталась догнать кондуктор, но споткнулась и упала. Следом за ней остановить трамвай попытался водитель. Он смог зацепиться за поручни, но не удержался и чуть было не попал под колеса, однако успел увернуться. Затем он снова попытался запрыгнуть в трамвай — на этот раз удачно.

“Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак “ок” и мы поехали дальше”, — рассказал в паблике “Инцидент Барнаул” очевидец события.