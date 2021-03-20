20.03.2021, 18:55
ВИДЕО | Погоня водителя за собственным трамваем едва не закончилась трагедией
screenshot - youtube
В Барнауле очевидцы сняли на видео, как по пр. Красноармейскому едет пустой трамвай. Едет не очень быстро, но вполне способен как врезаться в зазевавшегося водителя легковушки, так и подмять под себя собственного водителя.
Сначала вагон пыталась догнать кондуктор, но споткнулась и упала. Следом за ней остановить трамвай попытался водитель. Он смог зацепиться за поручни, но не удержался и чуть было не попал под колеса, однако успел увернуться. Затем он снова попытался запрыгнуть в трамвай — на этот раз удачно.
“Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак “ок” и мы поехали дальше”, — рассказал в паблике “Инцидент Барнаул” очевидец события.
Почему трамвай остался без управления и отправился по маршруту в одиночку — неизвестно.