15 неожиданных вещей, от которых теряют головы почти все мужчины

Когда женщина засыпает на плече мужчины

Когда женщина кладет голову на плечо мужчины и засыпает — это одна из самых “красноречивых” поз любви. Момент романтического гармоничного патриархата: женщина — слабая, мужчина — сильный. Она буквально опирается на его плечо. Это дает мужчине понять, что женщина ему доверяет, что ей хорошо с ним. Конечно, это вызывает эйфорию.

Небольшой животик у женщины

Мнение мужчин по поводу небольшого животика у дамы: это не проблема. Даже наоборот: это женственно. Мужчины ищут нормальную “живую” подругу, а не красотку со стальным прессом.

Плюс небольшой женский животик несколько уравнивает шансы. Ведь среди мужчин тоже не так много обладателей безупречного рельефа.

Когда мужчина прижимает женщину к стене

Когда мужчина прижимает женщину к стене — это отголоски первобытных времен, когда сильный пол охотился за слабым. Ну вот он поймал свою “добычу” и кайфует.

Это демонстрация власти и страсти. То же самое происходит, когда во время секса мужчина берет женщину за волосы.

Униформа

Стюардесса, медсестра, полицейский, военная и школьная форма… Все это — распространенные секс-фетиши. Но у большинства мужчин они остаются лишь фантазией. Ведь возлюбленная не всегда работает на авиаперелетах или в поликлинике. Отсюда и мечты. Ролевые игры вам в помощь.

Когда мужчина держит женщину за горло

Не душит. А осторожно берет женщину за шею. Если вам от этого не дискомфортно, то поводов для паники нет. Так кавалер доминирует, и наслаждается ощущением власти над женщиной. В принципе, подобное естественно для противоположного пола. Пусть на самом деле все не так, и это он у вас под каблуком.

Босые ноги

К страсти к босым ногам как-то признался режиссер Квентин Тарантино. Оказывается, он не единственный. Вид босых ножек сводит с ума очень многих мужчин. Психологи объясняют: голые ступни воспринимаются мужчинами как намек на “остальную” наготу. Надевайте на свидание босоножки, а не закрытые туфли.

Когда на женщине нет бюстгальтера