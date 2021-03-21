ВИДЕО | “Изнасилую вашу маму”: странные угрозы грузинского участника “Евровидения”

Торнике Кипиани, который должен представлять Грузию на песенном конкурсе в Роттердаме, в фейсбуке разжег целый костер негодования, когда опубликовал провокационный пост.

Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу Евровидение для продвижения песни, — написал музыкант. — Я оставлю это здесь и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто-либо скажет что-то негативное по выступлению — я ****** (изнасилую) вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне.

Конечно, Кипиани тут же потребовали призвать к ответу и более того — дисквалифицировать. После чего он удалил пост и написал новый, “извинительный”. Но, кажется, сильно лучше не стало.

“Eurovision Song Contest, ты знаешь, я тебя люблю, — оправдался Торнике. — Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, *** (изнасилую) вас в ухо. Отмечайте себя в комментариях, вы реально какашки!”

Жители Грузии тут же организовали петицию и потребовали дисквалифицировать Кипиани, который позорит страну. Хотя сама песня неплохая — в отличие от чувства юмора певца.

Таким образом, “Евровидение-2021” в Нидерландах рискует стать рекордным по количеству самоотводов. Еще до инцидента с Грузией официальные представители Армении сняли своего участника с конкурса. А еще песню “Я научу тебя” группы “Галасы ЗМеста” из Белоруссии оргкомитет шоу заблокировал за политизированность. В связи с чем Минск тоже не исключает вероятности бойкота песенного конкурса. Хотя главный белорусский специалист по песням Александр Лукашенко отреагировал более мягко и допустил, что песню стоит заменить.