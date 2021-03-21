Анастасия Стоцкая развелась с мужем

В эфире пятничного шоу “Все к лучшему” на “Русском радио” ведущая программы Юлия Барановская спросила Стоцкую, как они с мужем и детьми пережили период самоизоляции. В ответ артистка неожиданно сообщила: ”Наверное, нет смысла сейчас скрывать. Мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе”.

Стоцкая говорит, что они с Сергеем остались в дружеских отношениях. Певица призналась, что может спокойно рассуждать на тему своего развода, поскольку прошло уже достаточно много времени, и все страсти улеглись. Экс-супруг почти ежедневно видится с детьми, поскольку для него важны семейные ценности. Стоцкая и Абгарян воспитывают двоих детей: 9-летнего Сашу и трехлетнюю Веру.