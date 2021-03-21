21.03.2021, 13:00
Анастасия Стоцкая развелась с мужем
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Анастасия Стоцкая объявила о разводе с мужем. По словам певицы, с ресторатором Сергеем Абгаряном она рассталась больше двух лет назад. Все это время экс-супруги скрывали свой разрыв от широкой публики, но теперь 38-летняя звезда шоу-бизнеса решила признаться в том, что их браку пришел конец, — констатирует “КП”.
В эфире пятничного шоу “Все к лучшему” на “Русском радио” ведущая программы Юлия Барановская спросила Стоцкую, как они с мужем и детьми пережили период самоизоляции. В ответ артистка неожиданно сообщила: ”Наверное, нет смысла сейчас скрывать. Мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе”.
Стоцкая говорит, что они с Сергеем остались в дружеских отношениях. Певица призналась, что может спокойно рассуждать на тему своего развода, поскольку прошло уже достаточно много времени, и все страсти улеглись. Экс-супруг почти ежедневно видится с детьми, поскольку для него важны семейные ценности. Стоцкая и Абгарян воспитывают двоих детей: 9-летнего Сашу и трехлетнюю Веру.