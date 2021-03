Советы от диетолога, который ненавидит диеты

Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash

Американский диетолог Кэти Хоттел объявила диеты неэффективными и дала советы желающим похудеть. Об этом пишет издание In The Know. Она признается, что ненавидит диеты, но не против похудения, однако считает, что ради этого не следует мучиться и ограничивать себя.