21.03.2021, 14:30
Советы от диетолога, который ненавидит диеты(1)
Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash
Американский диетолог Кэти Хоттел объявила диеты неэффективными и дала советы желающим похудеть. Об этом пишет издание In The Know. Она признается, что ненавидит диеты, но не против похудения, однако считает, что ради этого не следует мучиться и ограничивать себя.
По ее словам, у традиционной модели питания есть серьезный недостаток. “Она не рассматривает вас как человека с эмоциями, привычками и образом действий, кого-то, кто хочет жить счастливо”, — говорит диетолог.
Хоттел утверждает, что о еде необходимо думать как об источнике энергии и не считать ее чем-то, что нужно ограничивать. Питание должно приносить радость и помогать бороться со стрессом, поскольку стресс негативно влияет на организм и поведение. Тот же подход, по ее словам, применим и к физической активности: не нужно заставлять себя заниматься тем, что не нравится.