Четвертая жена Ефремова спивается, а молодая любовница судится за квартиру
Ксения Качалина живет в шикарной квартире в элитном доме в Брюсовом переулке в центре Москвы. Правда, сейчас апартаменты бывшей жены Михаила Ефремова, которая является матерью его дочери Анны-Марии, завалины горами мусора и пустыми бутылками из-под горячительных напитков, со стен отвалились обои.
У женщины, которая много курит и пьет, есть несколько кошек. “Мне никто деньгами не помогает. Слава богу, что у животных еда есть”, — жалуется она. Знакомые советуют Качалиной подать в суд на родную дочь. Анне-Марии 20 лет, и она вполне могла бы платить алименты на содержание матери.
Ксения в магазине вместо еды приобретает сигареты и водку. О бывшем муже говорит с теплотой и нежностью. Правда, передачки в колонию под Белгородом носить ему не собирается. “Он прекрасный открытый мажор, который абсолютно не приспособлен к этим пыточным условиям”, — сокрушается артистка в эфире программе “Ты не поверишь!” на канале НТВ.
Поддерживал Ефремов и молодую подругу Дарью Белоусову — коллегу по “Современнику”, роман с которой вскрылся после смертельного ДТП. Именно Белоусова приезжала на место аварии к невменяемому актеру, и из ее съемной квартиры на следующий день Михаила Олеговича вывели в наручниках.
С той самой квартирой в Казарменном переулке был связан громкий скандал: спустя несколько недель после аварии хозяйка жилья Анна Захерман появилась в эфире ток-шоу с нелицеприятными разоблачениями. Мол, Ефремов с любовницей нанесли ей урон на 365 тысяч рублей: разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки… А кроме того, квартира пропахла чем-то жутким. “Считаю, что они курили что-то вместе”, — заявила тогда возмущенная владелица.
Теперь, как оказалось, Белоусова судится с Захерман: в середине января актриса обратилась в Басманный районный суд с иском. Как выяснили репортеры программы “Ты не поверишь”, любовница Ефремова требует вернуть 317 тысяч рублей (3500 евро), ведь сразу после ДТП хозяйка выставила ее за порог, разорвав контракт и оставив себе страховой депозит и 177 тысяч рублей (2000 евро) за 2,5 месяца проживания. Договор аренды был оформлен на Дарью, но коллеги Михаила Олеговича не сомневаются, что именно он оплачивал съемное жилье молодой подруге. Сейчас, без поддержки знаменитого любовника, это большие деньги.
Основной доход малоизвестной артистки — зарплата в театре “Современник”. Однако, после ареста Ефремова спектаклей в репертуаре его подруги поубавилось. Так, например, артисту не стали искать замену в постановке “Амстердам”, где он играл вместе с Белоусовой. Да и в премьерных спектаклях ей тоже не нашлось места… Чтобы хоть как-то заработать, в конце прошлого года Дарья вместе с подругой запустила собственный проект: арт-пространство “Л.И.Ф.Т.” (Лицей искусств, фантазии и творчества), где сама преподает актерское и ораторское мастерство. Впрочем, этот бизнес совсем еще молодой, и вряд ли приносит авторам баснословные заработки.