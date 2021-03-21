Четвертая жена Ефремова спивается, а молодая любовница судится за квартиру

Ксения Качалина живет в шикарной квартире в элитном доме в Брюсовом переулке в центре Москвы. Правда, сейчас апартаменты бывшей жены Михаила Ефремова, которая является матерью его дочери Анны-Марии, завалины горами мусора и пустыми бутылками из-под горячительных напитков, со стен отвалились обои.

У женщины, которая много курит и пьет, есть несколько кошек. “Мне никто деньгами не помогает. Слава богу, что у животных еда есть”, — жалуется она. Знакомые советуют Качалиной подать в суд на родную дочь. Анне-Марии 20 лет, и она вполне могла бы платить алименты на содержание матери.

Ксения в магазине вместо еды приобретает сигареты и водку. О бывшем муже говорит с теплотой и нежностью. Правда, передачки в колонию под Белгородом носить ему не собирается. “Он прекрасный открытый мажор, который абсолютно не приспособлен к этим пыточным условиям”, — сокрушается артистка в эфире программе “Ты не поверишь!” на канале НТВ.

Поддерживал Ефремов и молодую подругу Дарью Белоусову — коллегу по “Современнику”, роман с которой вскрылся после смертельного ДТП. Именно Белоусова приезжала на место аварии к невменяемому актеру, и из ее съемной квартиры на следующий день Михаила Олеговича вывели в наручниках.

С той самой квартирой в Казарменном переулке был связан громкий скандал: спустя несколько недель после аварии хозяйка жилья Анна Захерман появилась в эфире ток-шоу с нелицеприятными разоблачениями. Мол, Ефремов с любовницей нанесли ей урон на 365 тысяч рублей: разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки… А кроме того, квартира пропахла чем-то жутким. “Считаю, что они курили что-то вместе”, — заявила тогда возмущенная владелица.