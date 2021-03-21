21.03.2021, 18:06
ВИДЕО | На цирковом представлении подрались и чуть не раздавили зрителей два слона
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Вот и бери теперь билеты в первый ряд, чтобы все было рядом… В казанском цирке прямо во время представления два слона стали толкаться и один повалил другого на арену. Конфликт произошел около ограждения арены рядом со зрительскими местам. Видео эпического противостояния двух многотонных гигантов появилось в соцсетях, — пишет “Республика Татарстан онлайн”.
После случившегося одни зрители спешно покинули свои места, пока в них не прилетел слон, а другие остались делать эффектные селфи или снимать происходящее на свои смартфоны. Спустя какое-то время сотрудникам цирка удалось развести двух конфликтующих животных и инцидент был исчерпан — слоны покинули манеж. Директор цирка Рамиль Шарифуллин сообщил СМИ, что никто из артистов или зрителей в цирке в результате инцидента не пострадал. Слоны также не получили травм. Кстати, зрители отмечают, что это не первая стычка тяжеловесов: за неделю до этого боя они также сцепились на арене, но обошлось без падений.