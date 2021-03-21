Задержан бывший продюсер и тесть Николая Баскова

По сообщениям СМИ, бывшего продюсера Николая Баскова, а ныне руководителя компании “Биотек”, подозревают в подкупе главы региона. Предполагается, что 68-летний Борис Шпигель заплатил за продвижение интересов возглавляемой им фармацевтической организации. Взятка была дана в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по громкому делу. “У него ведутся обыски”, — сообщил источник.

Напомним, что с Басковым Шпигель сотрудничал, когда тот был женат на его дочери Светлане. В этом браке у певца родился наследник — сын Бронислав, однако пара развелась спустя семь лет совместной жизни. После Шпигель какое-то время общался с Николаем, но в итоге их интересы разошлись.