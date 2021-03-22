Ева Польна закатила истерику по поводу лишнего веса
“Задолбали! Потолстела — похудела — разнесло — усохла! Вы в себе? — возмутилась артистка. — Если вы не в курсе, объясню: так активно интересоваться чужим весом — это перверсия — половое извращение. Такое же, как нюхать чужое несвежее белье лизать каблуки и так далее. Обычно это не афишируют. Мы нервно работаем неделю и забываем есть, потом отдыхаем и радуемся жизни — щеки розовеют и круглеют. Так бывает! Человек может болеть, влюбляться, грустить, сильно радоваться. Он живой. Я тоже женщина! Не феномен! Не самая толстая на Земле, алле! А есть еще очень неудачные невыгодные фото и видео ракурсы, широкоформатное наше телевидение. Оно растаскивает тебя во все стороны!”
Оскорбленная звезда отметила, что она не Ким Кардашьян, с которой проживают оператор, художник по свету и гример. И быть идеальной для всех не собирается.
“А всем, кто действительно волнуется за меня, сообщаю: все в порядке. Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза 2!“ — припечатала чересчур любопытных Польна.