Ева Польна закатила истерику по поводу лишнего веса

“Задолбали! Потолстела — похудела — разнесло — усохла! Вы в себе? — возмутилась артистка. — Если вы не в курсе, объясню: так активно интересоваться чужим весом — это перверсия — половое извращение. Такое же, как нюхать чужое несвежее белье лизать каблуки и так далее. Обычно это не афишируют. Мы нервно работаем неделю и забываем есть, потом отдыхаем и радуемся жизни — щеки розовеют и круглеют. Так бывает! Человек может болеть, влюбляться, грустить, сильно радоваться. Он живой. Я тоже женщина! Не феномен! Не самая толстая на Земле, алле! А есть еще очень неудачные невыгодные фото и видео ракурсы, широкоформатное наше телевидение. Оно растаскивает тебя во все стороны!”