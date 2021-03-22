ФОТО | Молодую супругу Петросяна заподозрили во второй беременности

В последнее время 32-летняя Татьяна Брухунова стала выбирать более свободные наряды. Супруга юмориста перестала носить обтягивающие и подчеркивающие фигуру вещи. Кажется, все дело в том, что жена Евгения Петросяна находится в интересном положении.

Пользователи Сети уже вовсю поздравляют Татьяну со скорым прибавлением в семье. Только вот сама Брухунова не спешит реагировать на домыслы. “У вас будет второй ребеночек?”; “Вы беременны?”; “Поздравляю с малышом!” — написали поклонники.

Напомним, Татьяна впервые стала мамой в марте 2020-го. Она родила Евгению Петросяну сына. Ходили слухи, якобы супруги прибегли к помощи суррогатной матери. Однако Брухунова сразу же опровергла подобные догадки, заверив, что сумела скрыть беременность благодаря старым снимкам и карантину.