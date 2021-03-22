Сладкий обман организма: несложный трюк с приятным перекуcом

За набор веса ответственны углеводы, если конечно нет серьезных нарушений здоровья, решать которые следует только с привлечением специалистов в области медицины. В обычной же жизни все предельно просто: съели что-то сладкое, в организме выработался инсулин. Этот гормон отвечает за чувство голода и тут же начинает требовать добавки. Получается замкнутый круг, съеденная булочка потребует в компанию еще одну такую же, а потом еще и еще, чтобы устроить затем шумную вечеринку, в которой вы окажетесь лишним.