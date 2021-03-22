Всякая всячина
22.03.2021, 11:19

Сладкий обман организма: несложный трюк с приятным перекуcом

 
Photo by Pixzolo Photography on Unsplash
Озабоченное похудением человечество только и думает о том, как бы не съесть чего лишнего, чтобы потом не подвергать себя мукам совести и дополнительным ограничениям в борьбе с лишним весом. А между тем, в любой диете есть приятные и весьма неожиданные исключения, позволяющие не морить себя надоевшей здоровой пищей, а с удовольствием немного отступить от режима и съесть пончик за ланчем, — радует Medikforum.

За набор веса ответственны углеводы, если конечно нет серьезных нарушений здоровья, решать которые следует только с привлечением специалистов в области медицины. В обычной же жизни все предельно просто: съели что-то сладкое, в организме выработался инсулин. Этот гормон отвечает за чувство голода и тут же начинает требовать добавки. Получается замкнутый круг, съеденная булочка потребует в компанию еще одну такую же, а потом еще и еще, чтобы устроить затем шумную вечеринку, в которой вы окажетесь лишним.

Но вот приятная новость от немецкого нутрициолога Карстена Лекутата. Он провел научное исследование и вывел формулу, как не дать углеводам кооперироваться.

Для этого, как оказалось, достаточно съесть что-то белковое перед употреблением сладкого. Например, кусочек сыра, творога или натурального йогурта без добавок перед кусочком тортика или пасты. Белок меняет свойства углеводов и не дает активизироваться инсулину с его паническими приступами голода. Соответственно, съедите вы гораздо меньше. А потом, без ущерба для себя, вернетесь к привычному умеренному приему пищи, плавно минуя фазу обжорства.

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