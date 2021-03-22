Русский театр планирует возобновить показы спектаклей в мае

2 мая в 18:00 на Большой сцене детективная драма “Визит инспектора” по пьесе Д. Б. Пристли в постановке художественного руководителя театра Филиппа Лося. Загадочная история, содержащая в себе немало вопросов. На многие из них зрителю придется найти свои собственные ответы.

20 мая состоится премьера спектакля для семейного просмотра “Алиса” по сказке Льюиса Кэрролла в постановке Юлианы Лайковой. Глубокая, тонкая и пронзительная история о жизни маленькой девочки. Зрителей ждёт увлекательное и незабываемое путешествие в Страну чудес!

Запланированная на весну премьера спектакля “Мудрец” по пьесе А. Н. Островского “На всякого мудреца довольно простоты” состоится летом — 19 августа в 19:00. Лёгкая, ритмичная и слегка безумная постановка поможет выплеснуть накопившиеся эмоции, отвлечься от кризисов и, надеемся, перелистнуть наконец коронавирусную страницу.

25 августа — премьера на Малой сцене! Спектакль “Мрожек” по двум одноактным пьесам польского драматурга Славомира Мрожека. Режиссёры спектакля Виктор Марвин и Дмитрий Косяков решили исследовать природу абсурда, и попробовать доказать всем, лучшее лекарство от отчаянья — смех! И не стоит смотреть на жизнь слишком серьёзно!

С 29 июля по 8 августа Русский театр приглашает зрителей насладиться спектаклем под открытым небом “Похороны по-эстонски” по пьесе Андруса Кивиряхка. Ироничная, до боли смешная и одновременно грустная история про нас самих очень полюбилась и театру, и зрителям. Поэтому театр снова приглашает всех встретиться в музее под открытым небом Виймси, чтобы вновь отдохнуть на свежем воздухе, на берегу моря, в атмосфере старых построек, увлекательной истории и в отличной компании актёров Русского театра.

Билеты на спектакли уже в продаже. Ознакомиться с афишей на май-август можно на сайте театра www.veneteater.ee

Информация об обмене и возврате билетов

Все билеты на отмененные спектакли можно обменять на билет с новой датой, подарочную карту или вернуть в кассу.

График работы кассы: пн-пт 11-19, сб и вс — закрыто.

Для замены или возврата билетов (как pdf-, так и купленных в пунктах продаж Piletilevi и Piletimaailm) необходимо связаться с кассой по электронной почте kassa@veneteater.ee. В письме укажите ИД-номер своего билета и пожелания по замене или по возврату билетов. Для возврата билетов укажите номер своего банковского счета. Дополнительная информация: 611 4911 / kassa@veneteater.ee