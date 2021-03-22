Иван Ургант заболел коронавирусом, но даже его отец считает, что это шутка

“Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи”, — коротко написал телеведущий в своем аккаунте.

Поклонники артиста тут же отреагировали словами сочувствия. Одни фанаты Урганта желают ему здоровья, другие недоумевают — “скажите, что это злая шутка”. “КП-Петербург”, чтобы прояснить ситуацию, обратилась за комментарием к отцу ведущего — артисту Андрею Урганту.