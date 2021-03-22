22.03.2021, 12:44
Иван Ургант заболел коронавирусом, но даже его отец считает, что это шутка
screenshot - youtube
Телеведущий Иван Ургант сообщил в своих соцсетях, что заболел коронавирусом и вынужден самоизолироваться. Никаких подробных объяснений шоумен не дал, поэтому поклонники сначала думали, что Иван, как всегда, пошутил, — пишет “КП”.
“Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи”, — коротко написал телеведущий в своем аккаунте.
Поклонники артиста тут же отреагировали словами сочувствия. Одни фанаты Урганта желают ему здоровья, другие недоумевают — “скажите, что это злая шутка”. “КП-Петербург”, чтобы прояснить ситуацию, обратилась за комментарием к отцу ведущего — артисту Андрею Урганту.
“Он жив, здоров, сегодня будет в эфире, смотрите!“ — неожиданно ответил “КП-Петербург” Андрей Ургант. Видимо, отец знаменитого телеведущего надеется, что Иван все-таки пошутил насчет ковида.