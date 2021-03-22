Иван Ургант заболел коронавирусом, но продолжит вести программу

“Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи”, — коротко написал телеведущий в своем аккаунте.

Поклонники артиста тут же отреагировали словами сочувствия. Одни фанаты Урганта желают ему здоровья, другие недоумевают — “скажите, что это злая шутка”. “КП-Петербург”, чтобы прояснить ситуацию, обратилась за комментарием к отцу ведущего — артисту Андрею Урганту.

“Он жив, здоров, сегодня будет в эфире, смотрите!“ — неожиданно ответил “КП-Петербург” Андрей Ургант. Видимо, отец знаменитого телеведущего надеется, что Иван все-таки пошутил насчет ковида.

Позднее, однако, пресс-служба Первого канала подтвердила болезнь Урганта-младшего. Однако и Андрей Львович оказался частично прав: "сегодня будет в эфире". Состояние здоровья Ивана позволило ему вести программу. Разумеется, удаленно.