Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков не сошлись во взглядах о фильме “Левиафан”

Актер заявил, что смотрел ленту, но не увидел в ней художественной ценности. Картину он охарактеризовал крайне негативно, назвав ее “гадостью”. Эта фраза вызвала большой резонанс в Сети. Ведь Серебряков дружит с Дмитрием Певцовым и его женой Ольгой Дроздовой долгие годы. Все трое снимались вместе в “Бандитском Петербурге”.

Со времен “Бандитского Петербурга” артисты сильно изменились. Дмитрий Певцов со своей женой сейчас практически не снимаются в кино, они преподают для студентов и предпочитают играть в театре. Оба положительно относятся к России и ее внутренней политике. Например, на прошлой неделе Перцов призвал заблокировать Twitter, потому что там якобы детская порнография.

В свою очередь Алексей Серябряков часто появляется на экранах. Он снялся во многих нашумевших картинах, среди которых “Левиафан” и “Груз 200”. Артист в свою очередь негативно отзывается о российской власти и порядках в стране. Ранее он уезжал в Канаду и заявлял, что национальная идея России — хамство. Недавно стало известно, что он вернулся. Режиссер “Бандитского Петербурга” предположил, что в Канаде Серебряков поразмыслил над всем и “поумнел”.

В ответ же на “наезд” на “Левиафан” уже уставший от подобного Серебряков по сути предпочел промолчать. “У меня нет никакого мнения по этому поводу. Певцов мой друг, извините, — коротко прокомментировал артист. Сам Дмитрий Певцов, к слову, тоже заявил, что Серебряков был и остается его другом.