ВИДЕО | Уберите детей от экранов! Андрей Малахов показал изуродованное лицо бывшей жены Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина лежит в больнице. Алиса Казьмина в настоящее время проходит лечение из-за коронавируса и аутоимунного заболевания, которое сильно изменило не только ее лицо.

Андрей Малахов пришел навестить женщину. Его помощники сделали несколько фотографий измученной болезнью Алисы. Нельзя не заметить, что нос Казьминой практически исчез. Некогда привлекательная женщина измучена недугом.

Ну а все самое "вкусное" — общение с героиней и история о том, как ее с детьми выгоняет из квартиры бывшая свекровь — отложена на сегодняшний "Прямой эфир".

Бывшая жена Аршавина призналась ранее, что врачи диагностировали у нее аутоиммунный некроз. “За считанные месяцы развился некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры”, — делилась женщина своей болью.

В конце февраля 2021 года Алиса была госпитализирована и введена в кому. Все это время она, как сообщала ее мать, находилась на грани жизни и смерти. У женщины диагностировали острый панкреатит, поэтому потребовалось срочное хирургическое вмешательство.