6 самых опасных продуктов из супермаркетов

Так, по словам блогера, в супермаркете лучше не покупать готовый фарш. Он отметил, что это изделие зачастую изготавливается из мясных остатков или испорченного мяса, при этом в полуфабрикате много жира. По причине несвежести не стоит покупать в магазине и курицу гриль, добавил автор.

Кроме того, вредными могут оказаться соленые овощи. По словам блогера, вокруг них постоянно ходят покупатели, из-за чего на продукты могут попасть бактерии. При этом сотрудники магазина часто продлевают срок годности таких заготовок, добавляя в них чрезмерно много соли.

Он также посоветовал не брать в супермаркете нарезанные фрукты. Во-первых, при ручной упаковке на них могут попасть бактерии. Во-вторых, продавцы зачастую продают так испорченные фрукты, срезая с них гнилые части.

Блогер рассказал, что не стоит покупать и замороженную рыбу. Она часто залеживается на прилавках из-за невысокого спроса. Отличить испорченный образец можно по двум признакам: у рыбы побелели или покраснели глаза, а при надавливании на тушке остается вмятина.

С опаской стоит относиться и к смесям специй, предупредил автор статьи. По его словам, в смеси также часто добавляют испорченные образцы, а в пищевой пленке, под которой хранятся смеси, размножаются бактерии.