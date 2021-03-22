Дочь Ефремова просит считать себя мужчиной и с дрожью вспоминает первый сексуальный опыт

Еще несколько лет назад дочь Ефремова призналась, что сильно отличается от остальных девушек. Как минимум тем, что не желает ассоциировать себя с определенным полом.

С тех пор Анна-Мария называет себя Аэм Тиллмари, говорит о себе в мужском роде (хотя иногда по инерции и срывается на женский) и открыто рассказывает о серьезных отношениях со своей возлюбленной.

В будущем Ефремова планирует сыграть свадьбу со своей избранницей — конечно же, не в России. А затем завести детей и жить вполне стандартной и счастливой жизнью. По крайней мере, по современным рамкам.

Может сложиться впечатление, что девушка слишком стремительно отказалась от привычных жизненных реалий в том числе из-за определенных комплексов и недостаточного опыта в плане отношений. Но Анна-Мария уверяет: у нее были связи с мужчинами, и они ее только разочаровывали.

Как оказалось, когда Ефремовой было примерно 15 лет, в ее жизни появился первый избранник — причем на целых 12 лет старше нее!

Анна-Мария познакомилась с мужчиной в интернете и довольно их отношения стремительно перешли на новый этап. И сегодня дочь Ефремова жалеет об этом — как и о том, что семья не стремилась оградить ее от этого опыта.

“Это травматичные воспоминания. Когда с тобой вступает в связь взрослый человек, это неправильно. Даже когда в 15 лет кажется, что тебе именно самой этого хочется. Но на самом деле ты просто не можешь выстроить доверительных отношений с родителями”, — рассказывает дочь Ефремова.

Звездная наследница пыталась обратить внимание матери и отца на свои отношения со взрослым мужчиной — но безрезультатно. Родители были слишком заняты своими делами, а гувернантка в доме Ефремовых не видела ничего пугающего в отношениях девушки: которые, к слову, длились около двух лет и почти сразу перешли в интимную сферу.