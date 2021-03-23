Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию прямо со съемок

Еще утром Лера Кудрявцева рассказывала о новых творческих планах и публиковала видео из гримерки. Телеведущая собиралась провести весь день на съемочной площадке, но что-то пошло не так. Уже через несколько часов она оказалась в больничной палате. Лера призналась, что очень испугалась: ее увезли в госпиталь прямо со съемок, причем прямиком в отделение реанимации.

Врачи не сразу поняли, что же случилось с Кудрявцевой. Для окончательной диагностики было решено провести полное обследование организма звездной пациентки. “Скорее всего, это стресс, нервы, хроническая усталость. Остального не нашли. Пока разбираются”, — рассказала Лера.

В последнее время у Кудрявцевой то и дело возникают проблемы со здоровьем. В конце 2019 года телеведущая оказалась в больнице из-за повреждения грудного импланта. Тогда врачам пришлось буквально выскабливать силикон из организма. Начало 2021-го было омрачено для звезды сразу по нескольким причинам. Сначала Кудрявцева заболела коронавирусом, из-за чего ей пришлось отменять долгожданную поездку к морю. После и вовсе сломала крестец. Травма оказалась настолько серьезной, что блондинка несколько недель не могла встать с кровати.