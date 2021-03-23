Сергей Сафронов борется с раком и прошел уже четыре сеанса химиотерапии

Иллюзионист признается, что лечение дается ему непросто. Он предпочитает делать все процедуры в стационаре, не желая ложиться в больницу. Всю необходимую терапию Сафронов получает в государственном медучреждении. Напомним, о своем диагнозе Сергей впервые рассказал в передаче “Секрет на миллион” канала НТВ в начале марта.

“Мне первым делом позвонил дрессировщик Эдгард Запашный. Он долго ругался, что узнал о моем страшном диагнозе из новостей, а не от меня лично. Я прошел уже четыре сеанса химиотерапии. Сейчас я буду делать ПКТ — послекурсовая терапия. Будет понятно усиливать лечение или нет. У меня постоянное головокружение, тошнота. Я обошел разные клиники и не сразу нашел своего доктора”, — поделился Сафронов в студии программы “Звезды сошлись” на НТВ.

Иллюзионист, несмотря на неважное самочувствие, старается не унывать. Как рассказывал Сафронов, у него были симптомы лимфомы, но он их игнорировал. “Я ничего не чувствовал, но потом понял, что симптомы были: ком в горле, я задыхался, повышалась потливость. Просто казалось, что это все нормально, я к этому привык”, — вспомнил Сергей.

Его поддерживают нынешняя жена Екатерина и бывшая — Мария. “Его супруга мне написала о болезни… тайком. Это был самый сложный период моей жизни. Я молилась и говорила, что готова умереть. Пусть только у Сережи все будет хорошо”, — рассказывала Мария.

У 38-летнего Сергея трое детей: сын Владимир и дочь Алина родились в его первом браке. Младшая дочь Алиса появилась на свет в отношениях с Екатериной в 2018 году.