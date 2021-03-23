ФОТО | Дарья Мороз восхитила Сеть очередным пикантным снимком

“А вообще-то весна, котики!! День весеннего равноденствия! И настроение огонь. И впереди тепло и лето!“ — игриво обратилась актриса к поклонникам.

Подписчики пришли в восторг от ее дерзкого вида.

“Невероятно стильный образ, и вы фантастическая”, “Я обожаю, когда ты надеваешь пиджак на голое тело”, “Красивая, натуральная, естественная”, “Без комментариев. Просто… космос”, “Дашуля, вы выглядите на 100 баллов!”, “Огненная Дарья”, “Все, я пропал”, — пишут фолловеры в комментариях.

Потом, впрочем, пропал не комментатор, а сам пост — вероятно, кто-то (или алгоритмы Инстаграма, или сама Дарья) посчитали его слишком смелым. Так что теперь придется обойтись более скромным видом: