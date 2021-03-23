У женской полноты найдено неожиданное преимущество

Исследователи проанализировали данные, касающиеся почти 11 с половиной тысяч человек, наблюдения за которыми велись на протяжении 15 лет. Всех участников разделили на четыре группы в зависимости от композиции тела: в первую группу вошли люди с низкой мышечной массой и низким процентом жировой ткани, во вторую — с низкой мышечной массой и высоким процентом жировой ткани, в третью — высокой мышечной массой и низким процентом жировой ткани, а в четвертую — с высокой мышечной массой и высоким процентом жировой ткани. Ученые рассчитали уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний для каждой из этих групп.

Оказалось, что у женщин с высокой мышечной массой и высоким процентом жировой ткани риск скончаться от болезней сердца и сосудов на 42% ниже, чем у женщин с низкой мышечной массой и низким процентом жировой ткани.

При этом для женщин, как показал анализ данных, основной защитный эффект связан именно с объемом жировой ткани в организме — если мышц много, а жира мало, защита не работает.

В то же время, у мужчин риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний связан, в первую очередь, с объемом мышечной массы. Если и мышц, и жировой ткани много, то этот риск снижен на 26% по сравнению с теми, у кого и того, и другого мало. А если мышц много, а жира мало, риск скончаться от болезней сердца и сосудов снижен на 60%.

Имея в виду полученные результаты, необходимо при разработке рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний учитывать половые различия, считают авторы исследования. Сейчас специалисты советуют и мужчинам, и женщинам стараться похудеть, но женщинам в этой ситуации лучше сосредоточиться не на снижении веса, а на наращивании мышечной массы, подчеркивают ученые.