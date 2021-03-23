Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи

Регистрационное бюро Великобритании предоставило свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских, уличившее супругов во лжи. Меган Маркл утверждала в беседе с Уинфри, что они с принцем Гарри тайно поженились на заднем дворе дома за три дня до официального торжества.

Согласно документу, они стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно во дворе дома, а публично в Виндзорском замке. Эксперты полагают, что Меган Маркл неправильно выразилась, и их “тайная свадьба”, во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского, была репетицией перед настоящей церемонией.

Специалисты утверждают, что герцоги Сассекские не могли пожениться без определенного числа свидетелей и в месте, не подготовленном для заключения брака. По этой причине проведенная в уединении церемония Маркл и ее мужа не может считаться свадебным обрядом.