Валерия, Билан, Лепс и другие звезды могут стать уголовниками

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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, выступивших на концерте по случаю открытия Крымского моста. Об этом 22 марта сообщила прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, передает ТАСС.