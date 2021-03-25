“Много фетишистов”: Почему американцы скупают интимные фото эстонских девушек и для чего существуют секретные чаты?

По тому, насколько модель популярна, можно понять по ее другим соцсетям. OnlyFans — это тот сайт, где нет поиска по категориям, моделям и т.д. Соответственно, очень сложно взять и найти какую-то модель. То есть ты должен о ней где-то до этого узнать, чаще всего это Инстаграм, но сейчас еще ТикТок достаточно популярен стал, либо какие-то телеграм-каналы.

— Заработки разные бывают. Очень сильно от модели зависит, но я, честно говоря, не верю в такие цифры, которые она назвала, потому что для этого нужно иметь совершенно другие масштабы.

— Модель и звезда реалити-шоу Мэрилин Нау сказала, что на платформе Onlyfans зарабатывает в месяц 15 000 евро, может так быть?

— Напрямую на сайт Onlyfans реклама не идет, так как там закрытая страница, которую ты еще не оплатил. Выглядит она очень скучно, там практически нет никакой интересной информации. Там только описание, аватарка и шапка — в принципе ничего больше нет, а это со стороны рекламы очень неграмотно. Мы рекламируем все-таки какую-то соцсеть — либо это Инстаграм, либо это Телеграм. И мы даем модели определенный пост, она его в нужное время выкладывает — и там уже грамотная реклама со ссылкой и переходом свое дело сделает.

— И получается, кликая на ссылку в посте, пользователь переходит на аккаунт девушки и уже тогда сможет подписаться?

— Это контекстная реклама, таргетинговая реклама, использование наших партнерских площадок, таких как различные телеграм-каналы, различные развлекательные порталы в разных странах. Например, есть сайты, где люди публикуют развлекательный контент, картинки, всякие видео, тексты, и у нас есть договоренность, что там публикуются, в том числе и наши посты. То есть для посетителя это не выглядит как реклама, это выглядит как пост, но по сути он является рекламой.

— Мы, в принципе, не отвечаем за контент. Мы предлагаем маркетинговые услуги на страницу, то есть у нас есть доступ к ее странице, потому что мы должны отслеживать статистику.

И если у тебя в Инстаграме, например, 800 подписчиков, то очень маленькая вероятность, что у тебя на OnlyFans будет хотя бы 5 платных подписчиков. Так что я не верю, что Мэрилин прямо так много зарабатывает — это скорее ради хайпа, чтобы люди подумали, что у нее там какой-то очень крутой контент.

— Сколько может в среднем получать модель?

— Я так скажу: реально получать и 200 евро, реально получать и 20 000 евро — зависит от того, какая маркетинговая кампания вокруг модели будет развиваться — это, по-моему, и есть самое главное. Скажем так, есть модели, которые никакой эротики не делают, а просто выставляют ноги в чулках — и они очень много зарабатывают. А есть модели, которые пытаются все показать, и у них нет фанатов. Это на самом деле обидно, но таких надолго и не хватает, они на самом деле за два-три месяца покажут все и потом сдуваются. Я встречал такие профили, где там 300-400 тысяч фоток и видео, а по факту на постах по 2 лайка, и это уже о многом говорит.

— А как происходит оплата для девушк? Вы что-то берете с нее за раскрутку?

— Нет не берем ничего. Происходит так, что часть прибыли забирает OnlyFans — это около 20-25%, и мы работаем "50 на 50", у нас договор на определенный срок. То есть они к нам не приходят платить, мы работаем за результат, чем лучше мы отработали, тем больше мы заработали.

— А у моделей есть какие-то условия, должны ли они выкладывать определенное количество постов, например?

— Мы даем рекомендации и тоже начинаем работу не сразу. Мы должны увидеть, что она не решила выложить один пост в надежде, что она сейчас миллион заработает. То есть, если мы видим, что она действительно старается, работает, то мы тоже соглашаемся на работу с ней, и если в какой-то момент она начинает не подходить под критерии, мы сначала разговариваем, и если мы не сходимся во мнении, то мы расстаемся.

— Зачем людям платить за голые фотки, если это можно увидеть где угодно на бесплатных платформах?