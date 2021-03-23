Директор кинофестиваля PÖFF Тийна Локк: “Местная публика всегда очень ждет русские фильмы”

Руководит командой фестиваля Тийна Локк, которая является еще и программным директором PÖFF. За безупречную организацию работы фестиваля в разгар пандемии Тийна была награждена изданием Variety, как наиболее влиятельная женщина, внесшая весомый вклад в развитие глобальной индустрии развлечений. Российский портал Moviestart пообщался с Тийной о прошлогоднем фестивале, о планах на текущий год и о вызовах в условиях пандемии. К слову, Тийна говорит на прекрасном русском языке и отлично знает современное русское кино.

Первый вопрос. И Вам его уже задавали, наверное, сотни раз, но всё же, как? Как Вам удалось провести фестиваль в 2020 году в гибридном формате во время жесткого локдауна в Европе и в мире в целом?

Это было жутко трудно, но мы приняли решение, что смотр пройдет в любом случае. Поэтому мы стали думать об онлайн-платформе фестиваля. Было ясно, что нет необходимости создавать ее заново, поскольку в мире существует множество готовых платформ, открытых до нас. Необходимо лишь знать, какой функционал вам нужен и где он реализуется наилучшим образом. Вдобавок, у нас бы никогда не нашлось денег на создание собственной платформы. Поэтому нам нужно было творчески подойти к делу… В итоге с тем же бюджетом и той же командой мы сделали 2 фестиваля: онлайн и офлайн. И я думаю, что у нас это хорошо получилось, потому что обратная связь от участников была потрясающей — никакой критики, только положительные отзывы. У нас фестиваль Класса “А”, крупнейший в Северной Европе, и в 2020 году нам удалось достигнуть фантастических результатов, с учетом пандемии: 63страны-участницы, 71 мировая и международная премьера, 172 полнометражных картин and 303 короткометражных, 1600 аккредитованных гостей, 101 883 посетителей, 9,1 миллиард человек потенциального онлайн-охвата.

Расскажите, подробнее об онлайн-кинотеатре, который открылся благодаря фестивалю.