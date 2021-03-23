Директор кинофестиваля PÖFF Тийна Локк: “Местная публика всегда очень ждет русские фильмы”
Руководит командой фестиваля Тийна Локк, которая является еще и программным директором PÖFF. За безупречную организацию работы фестиваля в разгар пандемии Тийна была награждена изданием Variety, как наиболее влиятельная женщина, внесшая весомый вклад в развитие глобальной индустрии развлечений. Российский портал Moviestart пообщался с Тийной о прошлогоднем фестивале, о планах на текущий год и о вызовах в условиях пандемии. К слову, Тийна говорит на прекрасном русском языке и отлично знает современное русское кино.
Первый вопрос. И Вам его уже задавали, наверное, сотни раз, но всё же, как? Как Вам удалось провести фестиваль в 2020 году в гибридном формате во время жесткого локдауна в Европе и в мире в целом?
Это было жутко трудно, но мы приняли решение, что смотр пройдет в любом случае. Поэтому мы стали думать об онлайн-платформе фестиваля. Было ясно, что нет необходимости создавать ее заново, поскольку в мире существует множество готовых платформ, открытых до нас. Необходимо лишь знать, какой функционал вам нужен и где он реализуется наилучшим образом. Вдобавок, у нас бы никогда не нашлось денег на создание собственной платформы. Поэтому нам нужно было творчески подойти к делу… В итоге с тем же бюджетом и той же командой мы сделали 2 фестиваля: онлайн и офлайн. И я думаю, что у нас это хорошо получилось, потому что обратная связь от участников была потрясающей — никакой критики, только положительные отзывы. У нас фестиваль Класса “А”, крупнейший в Северной Европе, и в 2020 году нам удалось достигнуть фантастических результатов, с учетом пандемии: 63страны-участницы, 71 мировая и международная премьера, 172 полнометражных картин and 303 короткометражных, 1600 аккредитованных гостей, 101 883 посетителей, 9,1 миллиард человек потенциального онлайн-охвата.
Расскажите, подробнее об онлайн-кинотеатре, который открылся благодаря фестивалю.
С 6 марта мы открыли круглогодичный онлайн-кинотеатр, в котором фильмы можно будет посмотреть, находясь в любом уголке Эстонии. К сожалению, для территории России на платформе пока геоблокинг. Мы планируем сделать его репертуарным: каждый месяц будет меняться репертуар, появляться новые фильмы. Также там будут демонстрироваться программы других кинофестивалей и киномероприятий в Эстонии, в том числе хиты PÖFF. Конечно, пока довольно сложно получить права на онлайн-показ для многих фильмов: их создатели надеются, что смогут прийти со своими картинами в кинотеатры, в первую очередь. И мы их очень поддерживаем в этом смысле. Но нам также важно сейчас сохранять у зрителя традиции просмотра авторского кино. Откроются кинотеатры, и там сразу же появятся американские фильмы… Это особенности рынка.
На днях открылся прием заявок на PÖFF. Как можно попасть в программу российским фильмам?
К нам в отбор очень легко попасть. Во-первых, в России у нас есть скаут Анна Арутюнова. Через нее мы получаем самое лучшее. Также многие русские продюсеры следят за нашим фестивалем. В целом, мне кажется, что мы получаем действительно большой срез российских фильмов и проектов, думаю, около 50% того, что производится в России. Наша международная и местная публика всегда очень ждут русские фильмы, на них у нас обычно полные залы. Русское кино у нас участвует в основном конкурсе, в дебютах, также и в неосновных программах. У нас есть суб-фестиваль русских фильмов KINOFF.
Мне кажется, русские делают сейчас безумно интересные дебюты. Так, в прошлом году мы чуть не плакали потому, что так много было интересных дебютов: очень острые и очень хорошо сделанные. И нужно было выбирать. Конечно, не все фильмы, которые хотим из России, к нам попадаеют, это тоже нормально, потому что иногда авторы выбирают другой фестиваль. Но я хочу сказать, что наши двери абсолютно открыты, пожалуйста, отправляйте свои работы.