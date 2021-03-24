Ласнамяэ превращается в Lasnaland на дебютном альбоме таллиннского музыканта Danny Eel

Danny Eel — отдельный проект Даниила Иващенко, также известного как DJ Green Regime (группы Lemon Trees, NEON NOIR; музыкальная передача “Кашмир” на Радио 4). В основе альбома Lasnaland — калейдоскоп впечатлений и переживаний лирического героя, вдохновленных жизнью в самом крупном жилом районе Таллинна. Это не воспевание Ласнамяэ и не описание его плюсов и минусов — это путешествие по внутреннему миру человека, пытающегося осознать влияние городской среды на собственное восприятие бытия. Географические места в названиях некоторых композиций (например, Laagna tee) — важные точки на внутренней карте лирического героя.

Опытный меломан найдет в Lasnaland отсылки к трип-хопу, нью-вейву, саундтрековой электронной музыке, эпохе 80-х, а также к таким артистам, как Massive Attack, Tricky, UNKLE и даже Pink Floyd (композиция RIMI Panic Attack как дань уважения пинкфлойдовской On The Run).

“Особенности застройки района и его монотонная брутальность сильно повлияли на мое воображение. В снах, которые преследуют меня до сих пор, Ласнамяэ бесконечен, фрактален. Огромный терпеливый холст, изобилующий возможностями для тех, кто решится выплеснуть свои краски. Для меня это не просто Ласнамяэ. Это Ласналэнд”, —комментирует свою работу автор.

В создании альбома участвовали и другие творческие деятели, известные в том числе в Эстонии: Илья Гусаров, Сергей Немайер, поэт Юрий Лутсеп, а также московский музыкант и продюсер Прохор Алексеев (“Собаки Табака”, “Прохор и Пузо”, E/\EVEN). В соавторстве с последним написана заглавная композиция Lasnaland. Прохор Алексеев также спродюсировал трек Nikem.