“Надо опять заняться…”: жуткое интервью скопинского маньяка Ксении Собчак

Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор — мой и моей команды. И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию. Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления, — мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете. Куда более вдохновляющим примером являются художественные фильмы — давайте и их запретим! Ведь Энтони Хопкинс куда харизматичнее, чем скопинский маньяк, давайте вырежем все сцены насилия, как сейчас принято у сторонников новой этики, из фильма Дэвида Финчера ’’Семь’’, подвергнем остракизму Ларса фон Триера за его последний фильм ’’Дом, который построил Джек’’. Хотя ему, Ларсу, не привыкать быть мишенью морализаторов. Или возьмите Netflix, тот самый Netflix, которым восхищаются все российские журналисты и с разной степенью успешности пытаются воспроизвести их стилистику. Вся документальная линейка платформы выросла из жанра тру-крайм: из сериалов про серийных маньяков.

“Я наперед знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев ’’зачем вообще давать слово маньякам? ’’”. Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что.

С 22 марта в Рунете все только и говорят о ее документальном фильме про Виктора Мохова, которому, как он признался в самом начале их беседы, “по кайфу столь большое внимание журналистов”.

Собчак быстро вышла на связь и пояснила — да, она снимает фильм про скопинского маньяка, нет, это не печально известный Виктор Мохов на фото. И тут же обратилась к особо впечатлительным: работа настоящего журналиста заключается в том, чтобы брать интервью у самых разных героев, а не только положительных.

Обычно зрители одного из самых популярных YouTube-шоу “Осторожно, Собчак!” не знают заранее о том, кто будет героем нового выпуска — Ксения хоть и делится в соцсетях кадрами с бэкстейджа съемок, умеет держать интригу. Но в этот раз журналисты обошли 39-летнюю журналистку — в Сети появились кадры, на которых Собчак запечатлена в компании скопинского маньяка. Что тут началось! Ксению Анатольевну осуждали за встречу с человеком, почти 4 года державшем взаперти и мучившим двух несовершеннолетних девушек. Да еще и в ресторане…

Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него — это какая-то форма комплимента. Что если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера. Все, что я сейчас говорю, не имеет прямого отношения к фильму и темам, которые в нем затрагиваются. И это не сугубо профессиональный журналистский вопрос: должен ли автор предоставлять слово преступнику? Это общечеловеческий вопрос. Должен ли врач спасать жизнь закоренелым преступникам? На мой взгляд, не просто должен, а обязан. Как и журналист — обязан препарировать и исследовать зло, хотя бы ненадолго спускаться в подземелье, в самый ад, где 3 года и 7 месяцев провели заложницы скопинского маньяка”, — столь длинным вступлением Ксения презентовала свою работу.

В кадре простенький мужичок в домашних тапках улыбается в камеру, рассказывая о том, как провел эти 17 лет в тюрьме: пол мыл, помещение убирал, территорию, словом, “времени свободного мало было, не до самокопания”.

С первых минут становится понятно: ему неведомо чувство вины. “Сглупил, конечно, но всю жизнь страдать? У девочек все хорошо, у них все наладилось, меня это радует”, — говорит он, попивая кофе из стаканчика.

Он много говорит о своих пленницах — о том, что всегда интересовался их судьбой, радовался их успехам. “Лена стала учительницей английского языка, я ей покупал словари, учебники, Катя была рукодельницей”.

Следователь Дмитрий Плоткин, с которым Собчак сидела в том самом ресторане, поделился некоторыми данными того дела. Мужчина признает, даже спустя столько лет он не может спокойно говорить о случившемся. И он, и его коллеги, повидавшие за время своей непростой работы многое, были в ужасе. Например, от того, что Мохов вел “календарь событий” — записывал, сколько интимных контактов у него было с каждой из пленниц. С собой Мартынова насчитала 900…