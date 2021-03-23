“Надо опять заняться…”: жуткое интервью скопинского маньяка Ксении Собчак проверит Следственный комитет

Обычно зрители одного из самых популярных YouTube-шоу “Осторожно, Собчак!” не знают заранее о том, кто будет героем нового выпуска — Ксения хоть и делится в соцсетях кадрами с бэкстейджа съемок, умеет держать интригу. Но в этот раз журналисты обошли 39-летнюю журналистку — в Сети появились кадры, на которых Собчак запечатлена в компании скопинского маньяка. Что тут началось! Ксению Анатольевну осуждали за встречу с человеком, почти 4 года державшем взаперти и мучившим двух несовершеннолетних девушек.

Собчак быстро вышла на связь и пояснила — да, она снимает фильм про скопинского маньяка, нет, это не печально известный Виктор Мохов на фото. И тут же обратилась к особо впечатлительным: работа настоящего журналиста заключается в том, чтобы брать интервью у самых разных героев, а не только положительных.

С 22 марта в Рунете все только и говорят о ее документальном фильме про Виктора Мохова, которому, как он признался в самом начале их беседы, “по кайфу столь большое внимание журналистов”.

“Я наперед знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев ’’зачем вообще давать слово маньякам?". Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что".

Далее Ксения сравнила себя с Ларсом фон Триером, напомнила про фильмы о Ганнибале Лектере и даже помянула Гитлера — какой журналист, мол, не воспользовался бы шансом.

Дейтсвительно, можно долго спорить, стоило делать этот фильм или нет. Но польза от него точно может быть. Маньяк Мохов проговорился об обной из жертв: “От меня родила, больше не рожает. Надо опять заняться ею”. Да и в целом заметно, что он совершенно не раскаивается. Это заставило следственный комитет России провести дополнительную проверку. Хочется верить, что она закончится тем, что Мохов не сможет никем "заняться".