Мама Андрея Аршавина добивает тяжелобольную бывшую невестку

Бывшая жена Андрея Аршавина дала откровенное интервью Андрею Малахову. Алиса пустила съемочную бригаду ток-шоу “Прямой эфир” прямо в больничную палату, продемонстрировала на камеру изуродованное лицо, на котором почти отсутствует нос, рассказала о своих тяжелых заболеваниях.

И не преминула в очередной раз высказаться о тех, кто, по ее мнению, виноват во всех несчастьях — экс-супруге-футболисте и его матери. Аршавина женщина назвала психопатом, который сломал ей жизнь, нелюдью и поганью. А “обиженная чем-то” свекровь так вообще, якобы, вступила в бой и положила три года жизни, чтобы полностью ее уничтожить. Причем, прибегла чуть ли не к порче и колдовству.

Татьяна Ивановна Аршавина редко дает комментарии, не следит за жизнью экс-невестки, но устала слушать потоки оскорблений в адрес себя и сына.

“Я не общаюсь с Алисой с 2018 года, — ни по телефону, ни в социальных сетях, никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек и кто прав, кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы ей, ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Когда она творила страшные “чудеса” три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка Есеня. Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно все, что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях”.

Мама футболиста признается, что уже давно не верит ни одному слову бывшей невестки. Тем более сейчас той выгодно казаться смертельно больной — ведь недавно суд обязал Алису покинуть особняк Андрея Аршавина в поселке Коломяги.