Василиса Володина раскрыла истинную причину ухода из “Давай поженимся”

Василиса Володина признается, что уход из шоу было для нее тяжелым решением. Ведь вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой она проработала больше десяти лет и уже воспринимала коллег как близких людей. Тем не менее, она чувствовала, что в начале пандемии на съемочной площадке ей лучше не появляться. И оказалась права. Ведь Александр Васильев и Надежда Бабкина, которые снимались в том же павильоне, что и астролог, не уберегли себя от инфекции. Оба тяжело перенесли коронавирус, их жизнь была на волоске от смерти.

“Я поняла, что у меня очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких нехороших исходов, — заявила Володина. — Особенно с учетом экстремальных условий, в которых снимается “Давай поженимся!” — на холодном заводе. Меня за осень успели простудить трижды, кашель не проходил полгода. Решила, что еще одно бронхо-легочное будет совсем некстати. Плюс пожилые родители, а их четыре человека. Я попросила дать мне возможность две недели выходить онлайн. Мне ее не дали. И как права я была в своих прогнозах! Не понимаю, как “Доброе утро”, например, может меня снимать онлайн или “Модный приговор”, а “Давай поженимся!” — нет. Ну это же шоу, нужно сидеть в студии, реагировать на слова участников, взаимодействовать, а онлайн — сложно с точки зрения формата… Я должна была выходить на съемки 4 апреля, а 3-го там снимался “Модный приговор”. Мы гримерку делим с Александром Васильевым, который сразу после съемок уехал в Коммунарку. Он болел вместе с Бабкиной. Теперь вижу, где был этот риск. Потому что после Александра в гримерку должна была заехать я. Болезнь, словно приперла к углу и сказала: “Кошелек или жизнь?”. Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек”.

46-летняя звезда признается, что скучает по программе, однако подозревает: ее больше не пригласят. Коллеги остро восприняли желание астролога работать из дома, считая делом чести — сниматься в рискованных условиях.