7 продуктов, которые помогают при депрессии

Ученые много лет интересовались тем, как пища и отдельные продукты питания влияют на наше настроение. Сейчас много известно о влиянии отдельных компонентов пищи. В последние годы различные исследования изучали взаимосвязь между риском депрессии и диетой.

Вот продукты, которые помогут при депрессии

Бананы: благодаря содержащимся в них питательным веществам, калию и триптофану, фрукты улучшают настроение и предотвращают депрессию. В частности, аминокислота триптофан способствует образованию серотонина, “гормона счастья”. Как альтернатива: ананасы и сливы также содержат много триптофана.

Авокадо: смесь ненасыщенных жирных кислот, триптофана, витамина B6 и фолиевой кислоты особенно сильно стимулирует образование серотонина.

Картофель и фенхель также стимулируют образование серотонина.

Шпинат: как и другие зеленые листовые овощи, шпинат содержит расслабляющий и снимающий беспокойство магний. Бобовые, орехи и цельнозерновые также являются ценными источниками магния.

Сухофрукты: помимо триптофана финики и инжир также содержат много магния. Это делает вас устойчивым к стрессам и поднимает настроение.

Яйца: аминокислоты и витамин D в куриных яйцах вносят свой вклад в антидепрессивную диету. Другие продукты, содержащие витамин D, — твердый сыр, жирная рыба, печень и грибы.

Лосось: омега-3 жирные кислоты и витамины B6 и B12 заставляют рыбу действовать как естественный антидепрессант. Льняное масло и грецкие орехи также являются хорошими источниками жирных кислот омега-3.

Перец чили: очень острые специи вызывают болезненный раздражитель, благодаря которому выделяется больше эндорфинов. Гормоны счастья, вызываемые чили, перцем чили и перцем, расслабляют и улучшают ваше настроение.