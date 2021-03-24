24.03.2021, 13:08
Кристина Асмус выложила фото с новым избранником, — написала Кристина Асмус
screenshot - youtube
Кристина Асмус в очередной раз повеселила подписчиков своего Инстаграма. 32-летняя актриса поделилась архивным кадром, сделанным осенью во время съемок шоу “Золото Геленджика” на набережной курортного города, — расписывает “КП”. И представила нового спутника жизни.
Звезда фильма “Текст” решила пошутить на тему своего развода с шоуменом Гариком Харламовым и объявила: “Кристина Асмус выложила фото с новым избранником!”
Вот он.
Предвидя возможные реплики критиков, Асмус добавила целый набор фирменных провокационных хэштегов: “Шок-контент”, “Ты с ним спала”, “Харламов красивее”, “А вы смотритесь”, “Скинь его инсту”, “Гарик уже не тот”, “Лучше б к гею ушла”, “А как дворец внутри”, “Бедное животное”, “Блондинка с шоколандым”, "Кто пишет тебе хэштеги" и другие.
Поклонники по достоинству оценили юмор Кристины: “Хороший парень! Сразу видно, душевный и любящий”, “Отличный выбор”, “Мужичок с ноготок”, “Оба на стиле”, “Красота и юмор спасут мир”, — пишут фолловеры в комментариях.