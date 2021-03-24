Кристина Асмус выложила фото с новым избранником, — написала Кристина Асмус

Звезда фильма “Текст” решила пошутить на тему своего развода с шоуменом Гариком Харламовым и объявила: “Кристина Асмус выложила фото с новым избранником!”

Предвидя возможные реплики критиков, Асмус добавила целый набор фирменных провокационных хэштегов: “Шок-контент”, “Ты с ним спала”, “Харламов красивее”, “А вы смотритесь”, “Скинь его инсту”, “Гарик уже не тот”, “Лучше б к гею ушла”, “А как дворец внутри”, “Бедное животное”, “Блондинка с шоколандым”, "Кто пишет тебе хэштеги" и другие.