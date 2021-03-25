ТОП-6 развлечений в условиях локдауна по мнению жителей Эстонии





1. Временная работа или онлайн-курсы

Если вы давно мечтали освоить новую профессию или пройти интересные онлайн-курсы для саморазвития, то когда для этого еще будет лучший момент, чем не сейчас? Также есть специальные платформы, предлагающие временную подработку жителям Эстонии: например, GoWorkaBit.

2. Приют для животных

Во многих приютах Эстонии можно выгулять собак, и заодно познакомиться с животными поближе. Может быть, сейчас самое время завести себе маленького друга и проводить с ним время. Также, например, в приюте Päite Loomapark можно пообщаться не только с кошками и собаками, но также и другими домашними животными — козами, лошадьми и даже лисами и енотами.

3. Хобби

Самое время достать из шкафа давно забытые краски с холстом, нитки и пряжу, бисер или же музыкальный инструмент. Если ничем подобным Вы раньше не занимались, то самое время попробовать себя в чем-то новом и интересном. Один из пользователей в группе поделился фотографиями своих работ из пряжи, признавшись, что до локдауна совсем не умел прясть. Также один из пользователей поделился своим уловом с рыбалки.

4. Занятия спортом

Поскольку спортивные залы сейчас закрыты, то многие тренеры проводят как платные, так и бесплатные онлайн-тренировки. Если не хочется особо тратиться, то в Youtube и в Интернете полно занятий на любой вкус. А с потеплением погоды заниматься можно будет и на улице.

5. Книги и фильмы

Как много фильмов Вы не смогли посмотреть или прочитать книг из-за постоянной работы или неотложных дел и встреч? Во время локдауна у Вас есть прекрасная возможность наверстать упущенное. “Нет необходимости что-то придумывать, когда есть книги, хобби и не одно, а ещё любимая собака, с которой хочется гулять и заниматься. Успеть бы все!”, — поделилась участница дискуссии в группе.

6. Ремонт и уборка

Несколько человек поделились, что наконец-то появилось время на долгожданный ремонт. Также сейчас есть отличная возможность — заняться генеральной уборкой и выкинуть ненужный хлам.

А чем Вы занимаетесь во время локдауна? Делитесь идеями!