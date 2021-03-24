Самые личные секреты звезд — в признаниях их прислуги

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Бывший телохранитель Джоли и Питта отзывается о семейной паре исключительно с уважением и восхищением. По его словам, главный вопрос, который волновал знаменитую чету, — безопасность их детей. Иногда до фанатизма. Также мужчина с удивлением отмечал умение бывших супругов распределять свое время так, что его в равном количестве хватало и на работу, и на детей.

Меган Маркл и принц Гарри

А вот о Меган Маркл, супруге принца Гарри, отзывы другие: персонал говорит о ее дурном характере. Так, сотрудники полиции, охраняющие королевскую чету и их сына, жалуются, что выполняют далеко не свои обязанности. К примеру, им приходится частенько бегать за свежесваренным кофе или заниматься закупкой органической еды для Меган.

Мадонна

Помощникам Мадонны не позавидуешь. Как известно, певица буквально одержима идеей модного нынче макробиотического питания и навязывает его всем членам своей семьи. Поэтому ее прислуге приходится ежедневно составлять разнообразное меню для семьи звезды. Кроме того, у Мадонны есть еще одна прихоть: она требует, чтобы помощница будила ее не менее шести раз за ночь и каждый раз давала ей воду. К слову, гонорар у помощников вдвое меньше, чем у других.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Звездная чета Кардашьян — Уэст, напротив, удостоилась лишь хвалебных отзывов от своей прислуги. Сейчас Ким и Канье уже не вместе: в конце февраля подтвердились слухи о разводе пары. Домработницы утверждают, что семья знаменитостей была щедра на гонорары и подарки, всегда с радостью с ними общалась. Например, на Рождество Ким как-то подарила своей прислуге компьютер, чем вызвала настоящий восторг у женщины.