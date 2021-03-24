Самые личные секреты звезд — в признаниях их прислуги
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Бывший телохранитель Джоли и Питта отзывается о семейной паре исключительно с уважением и восхищением. По его словам, главный вопрос, который волновал знаменитую чету, — безопасность их детей. Иногда до фанатизма. Также мужчина с удивлением отмечал умение бывших супругов распределять свое время так, что его в равном количестве хватало и на работу, и на детей.
Меган Маркл и принц Гарри
А вот о Меган Маркл, супруге принца Гарри, отзывы другие: персонал говорит о ее дурном характере. Так, сотрудники полиции, охраняющие королевскую чету и их сына, жалуются, что выполняют далеко не свои обязанности. К примеру, им приходится частенько бегать за свежесваренным кофе или заниматься закупкой органической еды для Меган.
Мадонна
Помощникам Мадонны не позавидуешь. Как известно, певица буквально одержима идеей модного нынче макробиотического питания и навязывает его всем членам своей семьи. Поэтому ее прислуге приходится ежедневно составлять разнообразное меню для семьи звезды. Кроме того, у Мадонны есть еще одна прихоть: она требует, чтобы помощница будила ее не менее шести раз за ночь и каждый раз давала ей воду. К слову, гонорар у помощников вдвое меньше, чем у других.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Звездная чета Кардашьян — Уэст, напротив, удостоилась лишь хвалебных отзывов от своей прислуги. Сейчас Ким и Канье уже не вместе: в конце февраля подтвердились слухи о разводе пары. Домработницы утверждают, что семья знаменитостей была щедра на гонорары и подарки, всегда с радостью с ними общалась. Например, на Рождество Ким как-то подарила своей прислуге компьютер, чем вызвала настоящий восторг у женщины.
Правда, есть у звезды и определенные требования. Так, Кардашьян внимательно следит за сменой постельного белья. Оно должно меняться ежедневно и быть исключительно шелковым. Но как бы трепетно прислуга ни подходила к требованию знаменитости, каждое утро белье Ким было грязным, будто оно не стиралось целую неделю. Пятна от тонального крема и следы от туши на простыне привели к тому, что Кардашьян прослыла настоящей грязнулей. Кроме того, как утверждает один из помощников звездного семейства, Ким и правда отличается неряшливостью — в ее спальне всегда царит настоящий погром. Но признаем, что этот факт нисколько не портит общего впечатления: Ким и Канье были примером для подражания в отношениях с прислугой.
Райан Гослинг
Известный канадский актер Райан Гослинг, по рассказам прислуги, просто ненавидит любую растительность на своем теле. Естественно, это не касается лица актера. Поэтому мужчина тратит немало времени и сил на то, чтобы регулярно избавляться от растительности путем эпиляции. И делает это весьма фанатично.
Деми Мур
Известная своим желанием сохранить молодость всеми возможными способами, актриса Деми Мур категорически боится увидеть в отражении зеркала хоть малейшие признаки старения. В связи с этим в ее доме всегда царит мягкое освещение. Поговаривают, что звезда якобы приобретает специальные световые лампы.
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон своей страстью к накладным волосам способна до чертиков напугать домработниц. Дело в том, что искусственные пряди предательски спадают с головы американской певицы и валяются по всему дому, а несчастная прислуга принимает их за мертвых животных. Кроме того, однажды произошел курьезный случай с накладными ресницами Симпсон. Одна из них валялась на кровати Джессики, а домработница приняла ее за огромного паука.
Сандра Буллок
Оскароносная актриса Сандра Буллок фанатично скрывает от посторонних глаз свою семейную жизнь и приемного сына Луиса. Из-за параноидальной боязни папарацци прислуга вынуждена день и ночь держать окна в доме актрисы закрытыми плотными занавесками.
Дженнифер Лопес
А вот голливудская знаменитость Дженнифер Лопес даже удостоилась специального прозвища от своей прислуги Low-pay, что в переводе означает “низкая заработная плата”. Джей Ло отличается чрезмерной экономностью в отношении к своим домработницам. Что выглядит довольно странно, ведь сама Лопес в юности не брезговала работать в сфере услуг, чтобы хоть как-то заработать себе на пропитание. Поэтому ее жадность выглядит немного отталкивающе.
Линдси Лохан
Взбалмошная любительница веселья Линдси Лохан просыпается не ранее четырех часов дня, и, по словам своей прислуги, чаще всего с жутким похмельем. Кроме того, будучи завсегдатаем ночных клубов, актриса постоянно теряет ключи от дома и машины.
Кристина Агилера
Будучи в браке с Джорданом Брэтменом, Кристина Агилера обожала щеголять по дому в эротических костюмах для ролевых игр, тем самым приводя свою прислугу в замешательство и неловкость. Впрочем, неловко было не только прислуге, но и соседям Агилеры, которые были вынуждены лицезреть звезду в белье, гордо расхаживающей по своему двору. Правда, домработницы и соседи смогли вздохнуть, когда брак певицы распался.
Синди Кроуфорд
Знаменитая супермодель Синди Кроуфорд — настоящая находка для домработниц. Она отличается большой щедростью и отсутствием какого-либо намека на стервозность. Как-то раз Кроуфорд работала на съемках автомобиля известной марки, и в качестве презента организаторы подарили модели машину. Придя домой, Синди спросила у своей помощницы, нужен ли ей автомобиль. Услышав утвердительный ответ, Кроуфорд просто отдала ей ключи от подаренной машины.
Тейлор Свифт
Американская певица Тейлор Свифт — настоящая кошатница. Как отмечает ее прислуга, у девушки дома проживает пять котов, а все стены жилища буквально увешаны их фотографиями. Помимо этого Свифт просит прислугу регулярно выставлять на улице миски с кошачьей едой, чтобы накормить бездомных хвостатых.
Леди Гага
Эпатажная певица Леди Гага не отличается хорошим отношением к прислуге. Между певицей и ее помощницей разгорелся самый настоящий скандал. Ассистентка Дженнифер О’Нил требовала в судебном порядке компенсации от Гаги. Ведь женщине, по ее словам, не полагалось никаких выходных: она буквально целыми днями была с певицей. Кроме того, за сверхурочную работу Дженнифер платить и не собирались. Как рассказывает помощница, ей приходилось спать в одной кровати с Гагой, так как та боялась ночевать одна. Впрочем, певица виновной себя не считала и заявила, что она — настоящая королева, работать с которой одно удовольствие. Правда, суд посчитал по-другому и все-таки обязал выплатить несчастной ассистентке кругленькую сумму.