Девушка из Эстонии хорошо зарабатывала, выкладывая голые фото, но неожиданно передумала и ушла работать кассиром

— По твоим оценкам, сколько эстонских девушек зарегистрированы в OnlyFans?

— Как человек, который вращается в этом бизнесе, могу сказать, что моделей на самом деле гораздо больше, чем кажется: многие просто не признаются и делают это втихаря. И вот если взять любого человека, то я думаю, что у него найдется подруга у которой есть подруга, которая выставляет откровенные фотки на OnlyFans.

— А зачем это делать, если у тебя подписчиков в Инстаграме около 1000 и, если ты создаешь OnlyFans, то там же будет очень мало желающих подписаться?

— Когда ты не углубляешься в дело, то это кажется легким заработком. Давайте будем честными: какая женщина, зарегистрировавшись там, вряд ли будет думать о том, откуда она будет брать подписчиков, как это рекламировать, как заниматься бухгалтерией и так далее. Люди зачастую просто регистрируются, постят несколько постов и забивают на это через какое-то время, потому что у них не появляются подписчики. А чтобы они появлялись, для этого нужно прикладывать много сил, потому что это действительно большая работа.

— Сколько ты знаешь действующих моделей в Эстонии, которые прямо хорошо на этом зарабатывают?

— На данный момент около 16.

— А как вы находите девушек, которые готовы этим заниматься?

— Честно, на данный момент у нас какое-то сарафанное радио работает, и нам более чем достаточно. Обычно окружение описывает тебя, и ты вписываешься в окружение, которое тебе подходит. Поэтому модели сами нам приводят новых девушек.

— А бывает, что девушки боятся: вы уже, например, начали рекламную кампанию, а девушка берет и отказывается?

— Бывало и хуже: посты и подписчики пошли, а она вдруг говорит, что "что-то не готова к этому", что "подумала, что это не мое".

— Можешь рассказать поподробнее?