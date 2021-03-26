Девушка из Эстонии хорошо зарабатывала, выкладывая голые фото, но неожиданно передумала и ушла работать кассиром(13)
Во второй части интервью читайте о том, какие девушки идут на такую работу и почему иногда неожиданно отказываются и уходят. Также Влад поделился какую "жесть" могут выставлять девушки на своих страницах.
— По твоим оценкам, сколько эстонских девушек зарегистрированы в OnlyFans?
— Как человек, который вращается в этом бизнесе, могу сказать, что моделей на самом деле гораздо больше, чем кажется: многие просто не признаются и делают это втихаря. И вот если взять любого человека, то я думаю, что у него найдется подруга у которой есть подруга, которая выставляет откровенные фотки на OnlyFans.
— А зачем это делать, если у тебя подписчиков в Инстаграме около 1000 и, если ты создаешь OnlyFans, то там же будет очень мало желающих подписаться?
— Когда ты не углубляешься в дело, то это кажется легким заработком. Давайте будем честными: какая женщина, зарегистрировавшись там, вряд ли будет думать о том, откуда она будет брать подписчиков, как это рекламировать, как заниматься бухгалтерией и так далее. Люди зачастую просто регистрируются, постят несколько постов и забивают на это через какое-то время, потому что у них не появляются подписчики. А чтобы они появлялись, для этого нужно прикладывать много сил, потому что это действительно большая работа.
— Сколько ты знаешь действующих моделей в Эстонии, которые прямо хорошо на этом зарабатывают?
— На данный момент около 16.
— А как вы находите девушек, которые готовы этим заниматься?
— Честно, на данный момент у нас какое-то сарафанное радио работает, и нам более чем достаточно. Обычно окружение описывает тебя, и ты вписываешься в окружение, которое тебе подходит. Поэтому модели сами нам приводят новых девушек.
— А бывает, что девушки боятся: вы уже, например, начали рекламную кампанию, а девушка берет и отказывается?
— Бывало и хуже: посты и подписчики пошли, а она вдруг говорит, что "что-то не готова к этому", что "подумала, что это не мое".
— Можешь рассказать поподробнее?
— Была одна девочка, и у нее уже было очень много снимков, где-то за 600 фотографий
было. И там была, скажем так, “жесть”, то есть она пустилась во все тяжкие. Мы занялись соцсетями, она подавала большие надежды, но потом вдруг сказала, что передумала и пошла работать кассиром в магазин — сказала, ей это ближе.
— Но она же уже получала какие-то деньги?
— Да, там точно уже более 1000 евро в месяц было.
— Ну вот, а зарплата кассира же, насколько я знаю, меньше.
— Всегда заранее представляешь, что это будет легче и не так морально давить, чем когда это начинаешь делать...
— А что надавило на эту девушку?
—Во-первых, у нее был парень, который не знал, чем она занимается. Многие еще из-за родителей переживают. Хотя я что-то слабо представляю, что тебя батя найдет на OnlyFans.
— Какие были самые большие откровения, rоторые девушки выкладывали на OnlyFans?
— Ну... руку в *опе. Но я не знаю — для каждого разное может быть откровенным.
— Девушка одна должна выкладывать или фото с подружкой, например, тоже выставляют?
— Можно объединить аккаунты — главное, чтобы всем участникам фотографии было более 18 лет, и это надо иметь возможность подтвердить — и тогда можно сколько угодно людей добавлять.
— Какие видео самые популярные на данный момент?
— Домашняя эротика в белье — самое популярное: танцуют, трогают себя. Но у нас есть и модели, которые, грубо говоря, в Макдональдсе фоткаются, как они едят, и это тоже заходит. Так что тут очень разный контент может быть.
— Довольны ли вы заработком, останетесь ли в этой сфере, нужны ли вам еще девушки-модели?
— Да, в сфере останемся однозначно и будем развиваться. Нужны ли еще девушки? Думаю, нет. Я сейчас за то, чтобы больше работать на качество, а не количество.
По поводу развития пока еще сложно говорить, потому что во время коронавируса многих поувольняли и у многих появилось много свободного времени и, казалось бы, это должно привлечь клиентов и с той, и с другой стороны. Но у людей в головах наоборот какой-то бардак случился. Те, кто мог бы стать моделями, сейчас в поиске другой работы, но не этой. И с другой стороны, сейчас стало меньше тех, кто готов платить, потому что люди поняли, что такого рода контент можно найти и в бесплатном доступе. То есть остаются конкретно фанаты.