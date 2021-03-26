Всякая всячина
26.03.2021, 11:04

Девушка из Эстонии хорошо зарабатывала, выкладывая голые фото, но неожиданно передумала и ушла работать кассиром

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Shutterstock
В последнее время многие узнали о платформе OnlyFans, где эстонские девушки зарабатывают неплохие деньги, выкладывая откровенный контент. Недавно вышла первая часть интервью "Бублика", где специалист по продвижению Влад рассказал нам, сколько на самом деле могут зарабатывать девушки с помощью этой платформы, как пользователи получают много контента в секретных чатах и почему американцы — самые частые клиенты (читайте ЗДЕСЬ)
Во второй части интервью читайте о том, какие девушки идут на такую работу и почему иногда неожиданно отказываются и уходят. Также Влад поделился какую "жесть" могут выставлять девушки на своих страницах.

— По твоим оценкам, сколько эстонских девушек зарегистрированы в OnlyFans?

Как человек, который вращается в этом бизнесе, могу сказать, что моделей на самом деле гораздо больше, чем кажется: многие просто не признаются и делают это втихаря. И вот если взять любого человека, то я думаю, что у него найдется подруга у которой есть подруга, которая выставляет откровенные фотки на OnlyFans.

А зачем это делать, если у тебя подписчиков в Инстаграме около 1000 и, если ты создаешь OnlyFans, то там же будет очень мало желающих подписаться?

Когда ты не углубляешься в дело, то это кажется легким заработком. Давайте будем честными: какая женщина, зарегистрировавшись там, вряд ли будет думать о том, откуда она будет брать подписчиков, как это рекламировать, как заниматься бухгалтерией и так далее. Люди зачастую просто регистрируются, постят несколько постов и забивают на это через какое-то время, потому что у них не появляются подписчики. А чтобы они появлялись, для этого нужно прикладывать много сил, потому что это действительно большая работа.

Сколько ты знаешь действующих моделей в Эстонии, которые прямо хорошо на этом зарабатывают?

На данный момент около 16.

А как вы находите девушек, которые готовы этим заниматься?

Честно, на данный момент у нас какое-то сарафанное радио работает, и нам более чем достаточно. Обычно окружение описывает тебя, и ты вписываешься в окружение, которое тебе подходит. Поэтому модели сами нам приводят новых девушек.

А бывает, что девушки боятся: вы уже, например, начали рекламную кампанию, а девушка берет и отказывается?

Бывало и хуже: посты и подписчики пошли, а она вдруг говорит, что "что-то не готова к этому", что "подумала, что это не мое".

Можешь рассказать поподробнее?

Была одна девочка, и у нее уже было очень много снимков, где-то за 600 фотографий
было. И там была, скажем так, “жесть”, то есть она пустилась во все тяжкие. Мы занялись соцсетями, она подавала большие надежды, но потом вдруг сказала, что передумала и пошла работать кассиром в магазин — сказала, ей это ближе.

Но она же уже получала какие-то деньги?

— Да, там точно уже более 1000 евро в месяц было.

Ну вот, а зарплата кассира же, насколько я знаю, меньше.

Всегда заранее представляешь, что это будет легче и не так морально давить, чем когда это начинаешь делать...

А что надавило на эту девушку?

—Во-первых, у нее был парень, который не знал, чем она занимается. Многие еще из-за родителей переживают. Хотя я что-то слабо представляю, что тебя батя найдет на OnlyFans.

Какие были самые большие откровения, rоторые девушки выкладывали на OnlyFans?

Ну... руку в *опе. Но я не знаю — для каждого разное может быть откровенным.

Девушка одна должна выкладывать или фото с подружкой, например, тоже выставляют?

Можно объединить аккаунты — главное, чтобы всем участникам фотографии было более 18 лет, и это надо иметь возможность подтвердить — и тогда можно сколько угодно людей добавлять.

— Какие видео самые популярные на данный момент?

Домашняя эротика в белье — самое популярное: танцуют, трогают себя. Но у нас есть и модели, которые, грубо говоря, в Макдональдсе фоткаются, как они едят, и это тоже заходит. Так что тут очень разный контент может быть.

Довольны ли вы заработком, останетесь ли в этой сфере, нужны ли вам еще девушки-модели?

Да, в сфере останемся однозначно и будем развиваться. Нужны ли еще девушки? Думаю, нет. Я сейчас за то, чтобы больше работать на качество, а не количество.

По поводу развития пока еще сложно говорить, потому что во время коронавируса многих поувольняли и у многих появилось много свободного времени и, казалось бы, это должно привлечь клиентов и с той, и с другой стороны. Но у людей в головах наоборот какой-то бардак случился. Те, кто мог бы стать моделями, сейчас в поиске другой работы, но не этой. И с другой стороны, сейчас стало меньше тех, кто готов платить, потому что люди поняли, что такого рода контент можно найти и в бесплатном доступе. То есть остаются конкретно фанаты.

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