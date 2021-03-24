Из обычного блогера на YouTube в порнозвезду: история интернет-знаменитости Белль Дельфин(15)
Настоящее имя девушки — Мэри-Белль Киршнер. Страницу в Instagram она завела в марте 2015 года. Первую популярность Мэри-Белль принесли фото в розовых и голубых париках с мимикой ахегао (неестественно закатанными глазами). Тогда же появился звучный псевдоним.
Через год Белль Дельфин создала канал на Youtube и выложила 3 стрима. В первом в начале демонстрировалось лицо девушки без макияжа, а потом раскрывались косметические приемы преображения. Во втором Киршнер в образе эльфийки показывала зрителям жилье. В третьем девушка общалась с осьминогом — плескалась с животным в ванне, обедала и играла в настольные игры, сообщает портал 24СМИ.
Наряды девушки на фотографиях откровенны и эротичны, но в порнографию Киршнер ни разу не скатывалась. Даже соблазняя подписчиков провокационными заголовками “Я покажу, как ласкаю свою киску”, Белль Дельфин в итоге выкладывала снимки, на которых гладила игрушечного кота, сделанного из искусственного меха.
Как сообщает сайт ru.dobbiamoparlare.com, она однажды пообещал своим поклонникам что создаст учетную запись PornHub, если они смогут поставить 1 миллион лайков к фотографии, которую она разместила в своей учетной записи в социальной сети. Ее поклонники быстро доставили ей столько лайков, что она хотела, и она выполнила свое обещание, открыв учетную запись PornHub.
Но когда фанаты заходили на страницу, чтобы посмотреть видео, многие были разочарованы. Она разместила в своем аккаунте 12 видеороликов, но вместо контента NSFW она троллила своих поклонников видеороликами, которые неожиданно интерпретировали наводящие на размышления заголовки.
Одно под названием “Белль Дельфина поглаживает два больших члена” на самом деле показывало, как она гладит чучела петушков, в то время как другое под названием “PewDiePie проникает внутрь Белль Дельфин”, показывало, как она жует и, по-видимому, глотает фотографию суперзвезды YouTube. Несмотря на троллинг ее поклонников, ролики просмотрели около 8 миллионов раз и собрали более 86000 подписчиков.
А в начале июля Белль Дельфин заявила, что начинает продавать воду из своей ванны “вам, мальчикам-игрокам, которые мучаются от жажды”. По словам девушки, в этой воде она мылась. Одна такая банка продавалась по $30 за штуку. Все их моментально раскупили.
Однако один из купивших воду уличил блогера в подмене. Он рассказал на Reddit, что провел тест и обнаружил, что в купленной жидкости нет следов ДНК девушки. Другой пользователь заявил, что 50 человек после того, как выпили воду из ванны Дельфин, заразились герпесом.
После того, как ее в Instagram заблокировали, ей все-таки удалось вернуться в социальные сети в июне 2020 года, загрузив на YouTube музыкальный клип, пародирующий песню “Gooba” американского рэпера 6ix9ine. Видео по сути рекламировало её новые аккаунты в Instagram, TikTok и OnlyFans.
20 ноября её YouTube-канал с 1,8 миллионом подписчиков и 78 миллионами просмотров был заблокирован “из-за многочисленных или серьезных нарушений политики YouTube в отношении наготы или сексуального контента”. Эта блокировка вызвала возмущение со стороны аудитории YouTube. Сайт был обвинен в двойных стандартах по отношению к независимым создателям контента, поскольку у сайта нет претензий к вульгарным видеоклипам знаменитостей, например, к “WAP” Карди Би и Megan Thee Stallion или к тому же “Gooba” 6ix9ine. Вскоре канал был восстановлен. Его блокировку на YouTube объяснили “ошибкой со стороны проверяющей команды”.
The Spectator и Business Insider сообщили, что Белль зарабатывает порядка 1,2 миллиона долларов в месяц за счёт страницы на OnlyFans. Белль начала публиковать откровенный контент в своём Twitter-аккаунте, а 25 декабря 2020 года загрузила на OnlyFans видео, на котором занималась сексом со своим парнем.