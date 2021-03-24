Из обычного блогера на YouTube в порнозвезду: история интернет-знаменитости Белль Дельфин

Настоящее имя девушки — Мэри-Белль Киршнер. Страницу в Instagram она завела в марте 2015 года. Первую популярность Мэри-Белль принесли фото в розовых и голубых париках с мимикой ахегао (неестественно закатанными глазами). Тогда же появился звучный псевдоним.

Через год Белль Дельфин создала канал на Youtube и выложила 3 стрима. В первом в начале демонстрировалось лицо девушки без макияжа, а потом раскрывались косметические приемы преображения. Во втором Киршнер в образе эльфийки показывала зрителям жилье. В третьем девушка общалась с осьминогом — плескалась с животным в ванне, обедала и играла в настольные игры, сообщает портал 24СМИ.

Наряды девушки на фотографиях откровенны и эротичны, но в порнографию Киршнер ни разу не скатывалась. Даже соблазняя подписчиков провокационными заголовками “Я покажу, как ласкаю свою киску”, Белль Дельфин в итоге выкладывала снимки, на которых гладила игрушечного кота, сделанного из искусственного меха.

Как сообщает сайт ru.dobbiamoparlare.com, она однажды пообещал своим поклонникам что создаст учетную запись PornHub, если они смогут поставить 1 миллион лайков к фотографии, которую она разместила в своей учетной записи в социальной сети. Ее поклонники быстро доставили ей столько лайков, что она хотела, и она выполнила свое обещание, открыв учетную запись PornHub.

Но когда фанаты заходили на страницу, чтобы посмотреть видео, многие были разочарованы. Она разместила в своем аккаунте 12 видеороликов, но вместо контента NSFW она троллила своих поклонников видеороликами, которые неожиданно интерпретировали наводящие на размышления заголовки.