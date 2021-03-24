24.03.2021, 18:26
В Таллинне недалеко от берега моря девушка нашла маленького тюлененка(3)
Isiklik arhiiv
Сегодня в группе "Ищу совета" жительница Таллинна Анна выставила фотографию с тюлененком, которого заметила в 20-30 метрах от моря и спросила совета, что делать в такой ситуации.
Анна рассказала нашей редакции, что тюлененок на вид был не уставший и без повреждений.
"В Eesti Metsloomaühing и Loomapäästegrupp сказали, что весной — это нормально. Просто трогать не надо и с ним все будет нормально. Главное — не привлекать внимание, потому что люди и собаки для него сейчас большая опасность, чем все остальное. Меня также попросили не разглашать местоположение, в целях его безопасности", — сказала Анна.
Будьте добры к природе и не трогайте диких животных. Также старайтесь следить за своими собаками, так как они могут навредить дикому животному, который оказался далеко от берега.
Если вы вдруг встретите на своем пути животного в беде, то обязательно звоните в Loomapäästegrupp на телефон 1414.