В Таллинне недалеко от берега моря девушка нашла маленького тюлененка

"В Eesti Metsloomaühing и Loomapäästegrupp сказали, что весной — это нормально. Просто трогать не надо и с ним все будет нормально. Главное — не привлекать внимание, потому что люди и собаки для него сейчас большая опасность, чем все остальное. Меня также попросили не разглашать местоположение, в целях его безопасности", — сказала Анна.