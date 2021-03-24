Свежий хлеб оказался опасным для здоровья

“При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни”, — посоветовала врач.

Она пояснила, что по мере зачерствения хлеба меняется его структура. С точки зрения пользы для желудка лучше есть вчерашний хлеб или сухари, добавила эксперт. Кроме того, приятный вкус свежего хлеба — это скорее его недостаток, чем достоинство, ведь из-за этого свежего хлеба хочется съесть больше.