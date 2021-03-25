ФОТО | Подарок на 30-летие: Настя Ивлеева обнажилась для “Плейбоя”

“На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда!“ — объявила блогерша.

Ивлеева рассказала, что полностью контролировала процесс создания фотосессии, над которой работала ее команда. Телеведущая призналась, что очень довольна снимками, и назвала обложку со своей фотографией самой дорогой в истории русскоязычного “Плейбоя”.

“Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и зд дизайном. Потому смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy”, — написала Ивлеева.

Пообещав, что “внутри фотки вообще бомба”, Настя позже поделилась на своей странице еще одним снимком. На фото она позирует полностью обнаженной, стоя спиной к камере.

Ранее Настя Ивлеева с размахом отметила 30-летие: на ее дне рождения, устроенном в легендарном ресторане “Прага”, пела и гуляла вся светская Москва — от Ксении Собчак и Аллы Пугачевой до Дани Милохина и Моргенштерна. К слову, Собчак, как тусовщица со стажем, осталась в восторге от вечеринки Ивлеевой. По мнению Ксении, “тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия, куда ходят “отрабатывать дружбу, а не тусить”, но Насте Ивлеевой удалось вернуть тусовке дух авантюризма, да так, что “прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых”.