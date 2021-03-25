50 вредных привычек, от которых нужно избавиться до 30 лет
1. Жить в ожидании выходных
Планируйте на вечер после работы что-нибудь интересное. Заведите хобби, встречайтесь с друзьями, просто отвлекитесь от компьютера. Тогда будни перестанут мучительно тянуться в ожидании выходных.
2. Покупать ультрамодные вещи, которые быстро устаревают
Порой такую одежду мы надеваем раз 5–7 за сезон, а потом она перестаёт быть актуальной и пылится в шкафу. Лучше покупайте вещи, которые прослужат долго, пусть даже они стоят дороже.
3. Курить за компанию
Обычно люди не считают себя курильщиками, если не курят каждый день. Но если вы делаете это хотя бы иногда, у вас повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, не говоря уже о таких последствиях, как неприятный запах изо рта, плохая кожа и зря потраченные деньги.
4. Цепляться за дружбу, которая исчерпала себя
Чем ближе к тридцатилетию, тем меньше обычно остаётся друзей. Общение с одноклассниками и одногруппниками постепенно сходит на нет, и с этим нужно просто смириться.
Не вините себя. Вкладывайте больше времени и сил в отношения с теми, кто вас ценит.
5. Не соблюдать режим сна
Большинство каждый день ложится в разное время, чаще всего очень поздно. Это плохо сказывается на качестве сна. Выработайте подходящий вам режим и придерживайтесь его.
6. Забывать про комнатные растения
Комнатные цветы создают ощущение, что в квартире живёт взрослый ответственный человек. Но если уж завели их, то не забывайте поливать.
7. Полагаться на метаболизм вместо тренировок
Чтобы получить результат, нужно заниматься хотя бы три раза в неделю. Возможно, для этого иногда придётся пропустить какое-то мероприятие.
8. Редко менять простыни
На свежих простынях лучше спится. К тому же возникает ощущение, что вы контролируете свою жизнь. Усилий нужно немного, зато вам приятно.
9. Пить дешёвое вино
Многие с возрастом стараются сократить употребление алкоголя. Задумайтесь о том, что вы пьёте. Дорогое вино кажется более вкусным, и пьют его обычно реже. Возможно, это даст вам необходимый стимул.
10. Полагаться на чужой вкус в одежде
У вас уже должен сложиться собственный стиль и понимание, какие вещи лучше всего отражают вашу сущность. Конечно, можно посоветоваться с модными друзьями, но не позволяйте вашим родственникам или партнёру покупать вам одежду. Ходите за покупками в одиночку, экспериментируйте и со временем вы найдёте тот вариант, в котором вам комфортно и который у всех будет ассоциироваться именно с вами.
11. Не ценить время с друзьями
В жизни достаточно небольшой промежуток времени, когда есть возможность куда-то выбираться с друзьями. Потом все обзаводятся семьёй и кредитами, а на друзей остаётся всё меньше времени. Так что наслаждайтесь общением с ними и не воспринимайте вашу дружбу как должное.
12. Не поступайтесь тем, чего вы заслуживаете в отношениях
Перестаньте жертвовать своими интересами в отношениях. Не гонитесь за человеком, который явно недостаточно в вас заинтересован.
13. Делать что-то, потому что вы вроде как должны
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на то, что вам не хочется делать. Например, не стоит ходить на вечеринки или мероприятия только потому, что вы якобы обязаны там быть.
14. Пренебрегать психическим здоровьем в пользу физического
Питание и тренировки должны вызывать у вас чувство удовлетворения, а не вины. Если отношение к физическому здоровью влияет на психическое состояние, пора пересмотреть приоритеты.
15. Сидеть на модных диетах
Лучше постоянно питайтесь правильно. Может, на новогодние праздники вы и наберёте пару килограммов, но потом сбросите их без особого труда. А диетами вы скорее навредите организму.
16. Не копить бонусы и мили
Копите мили за перелёты или поездки на поезде, заводите бонусные карты в супермаркетах. Это не требует особых усилий, зато даёт вполне заметную выгоду. Даже небольшие бонусы пригодятся при планировании следующего путешествия.
17. Не уметь готовить
Полуфабрикаты и лапша быстрого приготовления сгодятся для студентов, но для человека постарше такой вариант уже выглядит грустно. Научитесь готовить нормальную еду.
18. Проводить время с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя ничтожеством
Не тратьте силы на тех, кому вы не нравитесь. Не пытайтесь понравиться им насильно. Лучше проведите время с теми, кто вас любит. Научитесь ценить людей, которые принимают вас таким, какой вы есть.
19. Покупать полиэтиленовые пакеты при каждом походе в магазин
Количество выбрасываемого пластика растёт с каждым годом. Попробуйте отказаться от одноразовых пакетов, чтобы посильно сократить вред для окружающей среды. Лучше купите многоразовую сумку для покупок и носите её с собой: и для природы лучше, и денег в перспективе сэкономите.
20. Не сдавать анализы на ИППП
Многие ленятся регулярно проверять своё здоровье. Но когда дело касается анализов на инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), лучше не шутить.
21. Отменять планы в последнюю минуту
Оценивайте свои возможности реалистично и не соглашайтесь на всё, чтобы потом не приходилось отказываться. К 30 годам время у людей часто расписано на месяцы вперёд. Не подводите их в последний момент. А ещё старайтесь быстро отвечать, когда договариваетесь о совместных планах.
22. Всем угождать
Пытаясь сделать всем приятное, вы только устанете. Окружающие, может, и будут счастливы, а вот вы — нет. Не доводите себя до истощения. Друзья поймут, если иногда вы будете заняты или просто захотите отдохнуть от всех.
23. Оставаться на мели к концу месяца
Следите за тем, куда уходят деньги и на чём можно сэкономить. Сейчас есть множество приложений, которые помогают вести финансы и тратить меньше.
24. Не откладывать на пенсию
Чем раньше начнёте, тем больше накопится к пенсии. Если до 30 вы ещё не открыли пенсионный счёт, самое время это сделать.
25. Не гладить одежду
Мятые вещи создают впечатление, что вы ещё не выросли и ждёте, когда их погладит мама.
26. Откладывать сложные разговоры
Чем старше становишься, тем чаще приходится их заводить. Лучше собраться с духом и поговорить. Чувство свободы и лёгкости, которое появится после, стоит пережитого дискомфорта.
27. Обманывать себя
Картофель, конечно, овощ, но он не поможет вам похудеть. Занятие на беговом тренажёре, когда вы постоянно заглядываете в телефон, можно с натяжкой назвать тренировкой, но пользы от неё немного. Вы делаете это для себя, а не для других, поэтому выкладывайтесь по полной.
28. Ставить невыполнимые цели
Прекратите вкладывать силы в цели, которых невозможно достичь. Цель должна быть чёткой, измеримой и иметь крайний срок. Например, не “Спасти окружающую среду”, а “К 2020 году увеличить процент переработанных материалов в моём городе на 60%”.
29. Проводить мало времени с родителями
С возрастом понимаешь, что семья — самое важное в жизни. Не ссылайтесь на свою занятость. Чаще звоните родителям, обедайте вместе или проводите с ними выходные.
Друзья приходят и уходят, а семья остаётся с вами.
30. Не звонить старшим родственникам
Они не будут жить вечно. А вы станете жалеть, что не разговаривали с ними, пока была возможность. Так что возьмите и позвоните бабушке. Это не займёт много вашего времени, а её очень обрадует.
31. Не отправлять обратно непонравившиеся покупки
Не ленитесь оформлять возврат, если вам что-то не подошло. Иначе эта вещь будет захламлять ваш дом.
32. Сравнивать свою жизнь с чужой
Люди выкладывают в соцсети только то, что хотят показать другим. Такие фотографии не отражают их реальной жизни. Не забывайте об этом, иначе собственная всегда будет казаться хуже.
33. Не говорить о своих трудностях
Признаваться, что вам тяжело, — это нормально. Мы часто притворяемся, что всё в порядке, из-за социального давления. Но не стоит держать негатив в себе — так вы только сделаете хуже.
34. Пить мало воды
Обычно мы выпиваем максимум один стакан воды, плюс много чая или кофе. Даже когда нам хочется пить, бывает лень встать за водой. Это вредно для кожи, почек и всего организма в целом.
35. Проводить все выходные на диване
Конечно, в выходные хочется просто расслабиться, но иногда нужно куда-нибудь выходить. Будьте активнее, заведите хобби, отправляйтесь на природу или в короткую поездку.
36. Не прощать обид
Это только навредит прошлым, настоящим и будущим отношениям. Не ожесточайтесь, усмирите свою гордость и пойдите навстречу. Это полезнее в долгосрочной перспективе.
37. Регулярно пить всю ночь
С возрастом восстанавливаться после такого всё тяжелее. Оставьте ночные походы по барам на редкие особые случаи.
38. И проводить следующий день впустую из-за похмелья
Нет ничего хуже, чем все выходные отходить от пятничных посиделок.
39. Откладывать уборку, пока не заведётся плесень
Не обязательно убираться каждый день, чтобы в доме было чисто. Просто время от времени мойте ванну и выбрасывайте мусор. Будет не так стыдно приглашать кого-нибудь к себе.
40. Тратить больше времени на телевизор, чем на чтение
Вы не будете довольны собой, взапой посмотрев сезон сериала. А вот чтение одновременно расслабляет и учит чему-то новому. Прочитав книгу, вы почувствуете, что сделали что-то полезное для себя.
41. Заходить по ночам в “Макдоналдс”
Это особенно соблазнительно после того, как вечером выпили с друзьями. Но организм вряд ли скажет вам спасибо за такое.
42. Не следить за здоровьем зубов
Чистите зубы дважды в день, пользуйтесь нитью и регулярно ходите к стоматологу. Зубы у вас всего одни, так что следите за ними.
43. Страдать из-за свиданий
Часто кажется, что в этом возрасте все уже обзавелись семьёй, а вы единственный, кто остался без пары. Но не стоит из-за этого страдать. Не ходите на свидания каждый вечер только от отчаяния.
Не переживайте, если вам не предлагают встретиться в приложениях для знакомств. Или человек, с которым вы встречаетесь, несколько дней не отвечает. Если бы для него это было важным, он бы так к вам не относился. Не пытайтесь построить отношения насильно — пусть всё развивается естественным путём.
44. Не пользоваться солнцезащитным кремом
С возрастом забота о коже становится ещё важнее. И не только когда вы на пляже. Дерматологи советуют регулярно наносить солнцезащитный крем, в том числе в холодное время года.
45. Переживать о том, что думают другие
Это просто лишняя трата энергии.
46. Жить без долгосрочного плана
В идеале к этому времени вы уже должны понимать, чего хотите от жизни. В начале каждого года обдумывайте основные жизненные сферы, чтобы понять, что вам нужно поменять. Это поможет сосредоточиться на главном и двигаться к собственному представлению о счастье.
47. Считать, что вы всё знаете
Двадцатилетним кажется, что они уже всё видели и всё знают. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что это не так. Будьте открытым к новым впечатлениям и советам.
48. Слишком часто извиняться
Мы привыкли извиняться, даже когда не сделали ничего плохого. Только при слишком частом использовании такие слова становятся токсичными. Отучите себя от этой привычки.
Просите прощения только тогда, когда чувствуете свою вину.
49. Держать все важные даты в голове
Заведите календарь и в начале года вносите в него все важные даты и события, чтобы ничего не забыть. Неважно, на бумаге он будет или в приложении, главное, чтобы вам было удобно.
50. Каждое утро покупать кофе
Когда утром мало времени, покупка кофе кажется логичной. Постепенно это становится частью утреннего ритуала. Но если сложить потраченные на это деньги, их вполне может хватить на отпуск. Готовьте кофе дома или в офисе, чтобы не тратить лишнего.