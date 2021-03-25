50 вредных привычек, от которых нужно избавиться до 30 лет

Многие с возрастом стараются сократить употребление алкоголя. Задумайтесь о том, что вы пьёте. Дорогое вино кажется более вкусным, и пьют его обычно реже. Возможно, это даст вам необходимый стимул.

На свежих простынях лучше спится. К тому же возникает ощущение, что вы контролируете свою жизнь. Усилий нужно немного, зато вам приятно.

Чтобы получить результат, нужно заниматься хотя бы три раза в неделю. Возможно, для этого иногда придётся пропустить какое-то мероприятие.

Комнатные цветы создают ощущение, что в квартире живёт взрослый ответственный человек. Но если уж завели их, то не забывайте поливать.

Большинство каждый день ложится в разное время, чаще всего очень поздно. Это плохо сказывается на качестве сна. Выработайте подходящий вам режим и придерживайтесь его.

Не вините себя. Вкладывайте больше времени и сил в отношения с теми, кто вас ценит.

Чем ближе к тридцатилетию, тем меньше обычно остаётся друзей. Общение с одноклассниками и одногруппниками постепенно сходит на нет, и с этим нужно просто смириться.

Обычно люди не считают себя курильщиками, если не курят каждый день. Но если вы делаете это хотя бы иногда, у вас повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, не говоря уже о таких последствиях, как неприятный запах изо рта, плохая кожа и зря потраченные деньги.

Порой такую одежду мы надеваем раз 5–7 за сезон, а потом она перестаёт быть актуальной и пылится в шкафу. Лучше покупайте вещи, которые прослужат долго, пусть даже они стоят дороже.

Планируйте на вечер после работы что-нибудь интересное. Заведите хобби, встречайтесь с друзьями, просто отвлекитесь от компьютера. Тогда будни перестанут мучительно тянуться в ожидании выходных.

18. Проводить время с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя ничтожеством

Полуфабрикаты и лапша быстрого приготовления сгодятся для студентов, но для человека постарше такой вариант уже выглядит грустно. Научитесь готовить нормальную еду.

Копите мили за перелёты или поездки на поезде, заводите бонусные карты в супермаркетах. Это не требует особых усилий, зато даёт вполне заметную выгоду. Даже небольшие бонусы пригодятся при планировании следующего путешествия.

Лучше постоянно питайтесь правильно. Может, на новогодние праздники вы и наберёте пару килограммов, но потом сбросите их без особого труда. А диетами вы скорее навредите организму.

Питание и тренировки должны вызывать у вас чувство удовлетворения, а не вины. Если отношение к физическому здоровью влияет на психическое состояние, пора пересмотреть приоритеты.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на то, что вам не хочется делать. Например, не стоит ходить на вечеринки или мероприятия только потому, что вы якобы обязаны там быть.

Перестаньте жертвовать своими интересами в отношениях. Не гонитесь за человеком, который явно недостаточно в вас заинтересован.

12. Не поступайтесь тем, чего вы заслуживаете в отношениях

В жизни достаточно небольшой промежуток времени, когда есть возможность куда-то выбираться с друзьями. Потом все обзаводятся семьёй и кредитами, а на друзей остаётся всё меньше времени. Так что наслаждайтесь общением с ними и не воспринимайте вашу дружбу как должное.

У вас уже должен сложиться собственный стиль и понимание, какие вещи лучше всего отражают вашу сущность. Конечно, можно посоветоваться с модными друзьями, но не позволяйте вашим родственникам или партнёру покупать вам одежду. Ходите за покупками в одиночку, экспериментируйте и со временем вы найдёте тот вариант, в котором вам комфортно и который у всех будет ассоциироваться именно с вами.

Не тратьте силы на тех, кому вы не нравитесь. Не пытайтесь понравиться им насильно. Лучше проведите время с теми, кто вас любит. Научитесь ценить людей, которые принимают вас таким, какой вы есть.

19. Покупать полиэтиленовые пакеты при каждом походе в магазин

Количество выбрасываемого пластика растёт с каждым годом. Попробуйте отказаться от одноразовых пакетов, чтобы посильно сократить вред для окружающей среды. Лучше купите многоразовую сумку для покупок и носите её с собой: и для природы лучше, и денег в перспективе сэкономите.

20. Не сдавать анализы на ИППП

Многие ленятся регулярно проверять своё здоровье. Но когда дело касается анализов на инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), лучше не шутить.

21. Отменять планы в последнюю минуту

Оценивайте свои возможности реалистично и не соглашайтесь на всё, чтобы потом не приходилось отказываться. К 30 годам время у людей часто расписано на месяцы вперёд. Не подводите их в последний момент. А ещё старайтесь быстро отвечать, когда договариваетесь о совместных планах.

22. Всем угождать

Пытаясь сделать всем приятное, вы только устанете. Окружающие, может, и будут счастливы, а вот вы — нет. Не доводите себя до истощения. Друзья поймут, если иногда вы будете заняты или просто захотите отдохнуть от всех.

23. Оставаться на мели к концу месяца

Следите за тем, куда уходят деньги и на чём можно сэкономить. Сейчас есть множество приложений, которые помогают вести финансы и тратить меньше.

24. Не откладывать на пенсию

Чем раньше начнёте, тем больше накопится к пенсии. Если до 30 вы ещё не открыли пенсионный счёт, самое время это сделать.

25. Не гладить одежду

Мятые вещи создают впечатление, что вы ещё не выросли и ждёте, когда их погладит мама.

26. Откладывать сложные разговоры

Чем старше становишься, тем чаще приходится их заводить. Лучше собраться с духом и поговорить. Чувство свободы и лёгкости, которое появится после, стоит пережитого дискомфорта.

27. Обманывать себя