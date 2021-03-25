Тима Белорусских признал свою вину и может сесть на пять лет

Как сообщалось ранее, 22-летнего Тиму Белорусских задержали в одном из игровых клубов Минска с 0,4 граммов гашиша. Позже появлялись подробности, мол, кроме того, артист хранил в доме крупную партию запрещенных веществ, совершая покупки через скрытую сеть Интернета. В качестве доказательства появились снимки момента задержания музыканта, однако сам он упорно все отрицал.

Сегодня же стало известно: Белорусских все-таки признал вину. Уточняется, что при обыске полицейские обнаружили у него еще и опасное психотропное вещество — амфетамин. Сотрудникам правоохранительных органов также удалось установить личность сообщника артиста. Он сейчас находится под стражей,

Об инциденте также сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии. Ведомство уже направило в суд уголовное дело Тимы и его подельника. А ведь ранее исполнитель хита “Мокрые кроссы” предпочитал отшучиваться от обвинений.

“Я до последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что делать это уже нереально. Потому что появилось много “диванных” комментаторов. В общем, ребята, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, — неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Ребятки, наркотики — это плохо”, — отрицал музыкант домашний арест.

Напомним, что в начале года Белорусских объявил об уходе из лейбла Kaufman, с которым записал ряд своих главных хитов. Артист лишился доступа к прежним страницам в соцсетях и был вынужден создавать новые. Певец также жаловался, что его свежие композиции блокируются, поэтому он не может активно начать сольную карьеру.